مع ارتفاع سعره.. كيف تتجنب غش التجار عند شراء سمك القاروص؟

مع ارتفاع أسعار سمك القاروص إلى 100 جنيه للكيلو في سوق الجملة، يوضح خبير الاستزراع السمكي، مازن الصواف، طرق التفريق بين أسماك القاروص، وغيرها من السمك المبروك، أو ما يعرف بـ«الكارب» والتي تتميز بلونها الفضي، وشكلها المقارب لأسماك القاروص.

التونة والبلاميطة والقاروص والمبروك

قال «الصواف» لـ«الوطن»، إن هناك أنواعًا مشهورة من الأسماك، تتشابه فيما بينها، لكن تختلف في الأسعار، مثل التونة والبلاميطة، والقاروص والمبروك، وهو ما قد يسهل قيام بعض تجار التجزئة، بغش الزبائن، وبيع أسماك أخرى منخفضة السعر، ومن ذلك بيع أسماك المبروك أو «الكارب» بديلاً لأسماك القاروص، حيث يصل سعر الأخيرة إلى 140 جنيه للكيلو.

فروق كبيرة لا يعرفها إلا من امتهن مهنة الصيد

أضاف «الصواف» أن سمكة المبروك أو «السيلفر» هي قريبة الشبه إلى أسماك القاروص، لكن هناك فروق كبيرة لا يعرفها إلا من امتهن مهنة الصيد، فسمكة القاروص، تعيش في مياه البحار فقط، أما سمك المبروك، فيمكن أن تعيش في مياه المصارف، فضلاً عن أن القيمة الغذائية للقاروص عالية، أما فى سمك المبروك فتعتبر بلا أي قيمة غذائية، وهو ما يفسر تدني سعر الأخيرة مقارنة بارتفاع أسماك القاروص.

مذاق سمك القاروص

أوضح خبير الاستزراع السمكي، أن مذاق سمك القاروص مميز ولذيذ بعكس سمكة المبروك التي تكون لها رائحة كريهة ومليئة بالشوك، علمًا أن جسم سمكة القاروص طويل و متناسق، أما سمك المبروك، فجسمه عريض، وحجم الرأس كبير ونهايته شبه دائرية، بعكس سمك القاروص ذو الرأس صغيرة الحجم، و نهايته تعتبر مدببة، والفم به أسنان حادة.

وعن باقي الفروق الدالة على سمك القاروص، وتميزه عن غيره من الأسماك الشبيهة، أوضح أن أهم فرق يميز بسهولة الفارق بين السمكتين هو أن الزعنفة الظهرية علي سمكة القاروص مقسمومة لجزئين، بعكس سمكة المبروك، أو أي سمكة أخرى، بها زعنفة واحدة.