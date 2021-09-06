رئيس شعبة الأسماك بتجارية دمياط: الأسعار ستزيد 30% خلال النوة

تشهد أسواق الأسماك بمحافظة دمياط صاحبة أكبر أسطول صيد في الشرق الأوسط، استقرارا في أسعار أسماك البحر التي تمثل نحو 35% من المعروض في الأسواق، فيما شهدت منتجات المزارع السمكية ارتفاعاً في أسعارها خلال الفترة الحالية نظراً لقلة المعروض .

الأسعار ستزيد 30% خلال فترة النوة

ومن المقرر أن تشهد الفترة من شهر ديسمبر إلى شهر أبريل ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنحو 30% تزامناً مع النوة، و عن أسعار أسماك البحر يقول ماجد البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في محافظة دمياط لـ«الوطن»، إن الأسعار تشهد استقراراً خلال الفترة الحالية و هي كالتالي:-

سعر الدنيس من 80 إلى 120 جنيه

سعر البربوني من 50 إلى 150 جنيه

الوقار من 150 إلى 280 بدلا من 140 إلى 190 خلال شهر أغسطس

الجمبري من 70 إلى 280 جنيه حسب الحجم

المرجان 70 جنيه

أسماك المكرونة يتراوح سعرها من 40 إلى 50 جنيه

السيبيا السوداء من 80 إلى 90

القاروص ويتراوح سعره من 100 لـ 120

السردين 40 جنيه البوري 80 جنيه

الطوبار 50 جنيه

السهيلي من 100 لـ 150

اللوت 70 جنيه

ارتفاع في أسعار أسماك المزارع حاليا 30%

أسماك المزارع تشهد ارتفاعاً بنسبة 30% لقلة المعروض

وجاءت أسعار الأسماك في المزارع السمكية كالتالي:

البوري من 40 إلى 80

البلطي من 20 إلى 30

الدنيس من 80 إلى 120

الحنشان 180 جنيه

السهيلي 150 جنيه

الجمبري من 80 إلى 120 حسب الحجم

الكابوريا من 20 إلى 120 جنيه حسب الحجم.

و من المتوقع أن تقل أسعار أسماك المزارع بنسبة 40% في شهر نوفمبر المقبل لوفرتها