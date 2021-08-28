استقرار أسعار الأسماك بجنوب سيناء بعد استئناف الصيد

استقرت أسعار الأسماك بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تزامناً مع عودة الصيد بخليجي العقبة والسويس لبعض المراكب، بعد غلقه أمام كافة أنواع المراكب لمدة 4 شهور، وذلك طبقاً لتعليمات هيئة الثروة السمكية.

«الباغة» أرخص أنواع الأسماك

وقال «محمد أحمد»، صاحب محل لبيع الأسماك بمدينة طور سيناء، إن أسعار الأسماك مستقرة منذ بدء فتح الصيد لمراكب السنار والفلايك الصغيرة، ويوجد أنواع عديدة من أسماك البحر الأحمر، وتبدأ بسمك «الباغة»، الذي يُعد من أرخص أنواع الأسماك بجنوب سيناء، ويقبل على شرائه العديد من المواطنين نظراً لانخفاض سعره، الذي يتراوح من 10 إلى 20 جنيهاً في المحلات، و5 جنيهات في منافذ بيع السمك التابعة للمحافظة، بينما يُعد «الشعور» أغلى أنواع الأسماك.

وأوضح أن سعر «الكابورا» بلغ 50 جنيهاً، و«الشعور» كبير بـ100 جنيه، ووسط 85 جنيهاً، وصغير 65 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو سمك «الحريت» من 40 إلى 70 جنيهاً، وبلغ سعر الجمبري 145جنيهاً، و«الكسكمري» 80 جنيهاً، و«الكوشر» الكبير 80 جنيهاً، والمتوسط 60 جنيهاً، و«كوشر» أحمر 50 جنيهاً، و«الشعور» حجم كبير 80 جنيهاً، وحجم متوسط 65 جنيهاً، و«الرقاد» 80 جنيه، و«شعور خرمي» 85 جنيهاً، و«كحايا» 60 جنيهاً، وسمك «الشطف» 45 جنيهاً، مؤكداً أنه يوجد إقبال ملحوظ على كافة أنواع الأسماك، خاصة ذات الحجم الكبير.

السماح لمراكب السنار والفلايك الصغيرة بالصيد

وأعلنت هيئة الثروة السمكية بجنوب سيناء مؤخراً السماح لمراكب السنار والفلايك الصغيرة بالصيد في خليجي العقبة والسويس لكافة أنواع الأسماك، بدايةً من شهر أغسطس الجاري، وجرى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لتسيير أمور الصيد أمام الصيادين، بعد فترة المنع لمراكب السنار، التي بدأت منذ بداية شهر أبريل الماضي، واستمرت حتى نهاية شهر يوليو، أي لمدة 4 شهور، بهدف تكاثر الزريعة، وعدم السماح بصيدها.

ويمكن لمراكب السنار صيد كافة أنواع الأسماك مثل الشعور، والحريت، والسيجان، والناجل، والبياض، وغيرها، أما المراكب ذات المحركات الثابتة، مثل الشانشولا والجر، مازال قرار منعها من الصيد سارياً، ومن المقرر أن يسمح لها بالصيد في بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك لصيد أسماك الكسكمري، والموزة، والباغة.

ويوجد بمحافظة جنوب سيناء 9 نقاط لسروح الصيادين، وهي ميناء الصيد، ومنطقة رأس رايا، ومنطقة الكيلاني، ومنطقة مطامر، ومنطقة الميلان، وجميعهم بمدينة طور سيناء، ومنطقة بمدينة شرم الشيخ، وأخرى بمدينة أبورديس، ومنطقة بمدينة أبوزنيمة، لافتاً إلى إن جميع نقاط الصيد تحت سيطرة أمنية على أعلى مستوى.