للمرة الأولى منذ الانسحاب.. إجلاء 4 أمريكيين برا من أفغانستان

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن نقل 4 مواطنين أمريكيين برا من أفغانستان إلى دولة ثالثة، للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بحسب شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

وأضاف المصدر الدبلوماسي للشبكة الأمريكية: «الولايات المتحدة الأمريكية سهلت مغادرة 4 مواطنين أمريكيين من أفغانستان عبر طريق بري إلى دولة ثالثة»، حيث رفض الكشف عن اسم هذه الدولة.

مسؤولو السفارة الأمريكية استقبلوا المواطنين على الحدود

وتابع: «مسؤولو سفارتنا استقبلوا المواطنين الأمريكيين أثناء عبورهم الحدود إلى الدولة الثالثة»، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص الأربعة هم أول من يتم نقلهم من أفغانستان بهذه الطريقة منذ انسحاب القوات الأمريكية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في تصريح له، الأسبوع الماضي، إن الوزارة ليست في وضع يسمح لها بالتحدث بأي تفاصيل كبيرة عن الطرق البرية، مضيفا «لكنني أعتقد أنها تعزز النقطة التي مفادها أننا نبحث في جميع الخيارات المتاحة لإحضار الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان إلى بر الأمان»، بحسب صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية».

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلنت أن هناك ما يقرب من 100 مواطن أمريكي ما زالوا في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية قبل حوالي أسبوع.

100 لاجئ أفغاني مرتبطون بالإرهاب تم إجلاؤهم من البلاد

في سياق متصل، كشفت شبكة «NBC NEWS» الأمريكية، نقلا عن مصدرين أمنيين لهما صلة بجهود الإجلاء من أفغانستان، أن ما يقدر بنحو 100 لاجئ من أفغانستان توجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى الإبلاغ عن صلاتهم المحتملة بالمنظمات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان الأفغانية.

وأضافت الشبكة الأمريكية، في تقرير نشرته أمس الأحد، أن من بين أكثر من 30 ألف شخص أجنبي وأفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، احتاج حوالي 10 آلاف شخص إلى فحص إضافي حتى الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن اثنين من الأفغان أثارا قلقا كافيا لإجراء مراجعة إضافية، ويجرى إرسالهما إلى كوسوفو لمزيد من المراجعة وسط مخاوف أمنية.