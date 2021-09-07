اليوم.. نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية اليوم الثلاثاء للمحامين الجدد بنقابات: «الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط»، وذلك برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام للنقابة الأستاذ حسين الجمال.

وتعقد الجلسة بمقر النقابة العامة للمحامين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستأنف الجلسات يوميًا حتى الأربعاء المقبل.

شروط حضور جلسة حلف اليمين لنقابة المحامين

ونشرت نقابة المحامين تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد، كشروط لحضور جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، كالتالي:

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

استلام كارنية نقابة المحامين

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

يشار إلى أن النقابة تنشر مواعيد 8 جلسات حلف يمين قانونية للمحامين الجدد بمقر النقابة العامة خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت قد نشرت نقابة المحامين، كشوف 8 جلسات لحلف اليمين القانونية، والتي تعقد على مدار أسبوعين ، من الأحد حتى الأربعاء، وذلك بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام للنقابة الأستاذ حسين الجمال