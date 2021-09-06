عم طفل أسيوط المختطف: الشرطة حضرت في 15 دقيقة ولم تغادر حتى عودته

كشف أسامة عزت، عم الطفل أمير نادي، الذي تعرض للاختطاف من قبل ملثمين مجهولين في أسيوط، قبل عدة أيام، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إعادته إلى أهله، عن أن ضباط وجنود الوزارة لم يغادروا القرية حتى عودة الطفل مرة أخرى، مؤكداً أنهم «حتى مغيروش هدومهم».

وقال «عزت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين: «الموضوع غريب وغير معتادين عليه في الصعيد»، مشيراً إلى أن الطفل كان يلعب مع مجموعة من الأطفال الآخرين في الشارع، ثم جاء اثنان ملثمان يرتديان نظارات سوداء، ويخفيان وجهيهما، واختطفا الطفل وذهبا به إلى منطقة الزراعات، وحاول بعض الأهالي اللحاق بهما، إلا أنهما أطلقا النار عليهم.

الشرطة حضرت سريعًا

وتابع عم الطفل المختطف أن «الشرطة حضرت خلال ربع ساعة، وبدأت الإجراءات القانونية، والخاطفون اتصلوا بنا، وحاولوا التفاوض معنا، ولكننا أبلغنا الشرطة التي كانت تتابع معنا باستمرار، وظلوا معنا حتى عاد الطفل، وقالوا لنا: (ده ابننا)، وبالفعل استطاعوا استعادة الطفل، ولكن حتى الآن لا نعلم كافة التفاصيل، ووالد الطفل ما زال في النيابة للاستماع إلى أقواله».

الطفل يحكي ما حدث معه بعد الاختطاف

وأوضح أن الطفل قال لهم إن الخاطفين أخفوه في ورشة تصنيع أخشاب، بعد اختطافه من أمام المنزل، مشددًا على أن والدة الطفل كانت حالتها سيئة جدًا، ولكن رجال الشرطة كانوا موجودين 24 ساعة، ولم يغادروا البلدة و«مغيروش حتى هدومهم»، وكان هناك تعاطف كبير من أهل البلد معنا، وكنا واثقين في ربنا إن الولد راجع، ورجال الشرطة طمأنونا».

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحرير الطفل أمير نادي اقلديوس المختطف من مركز ساحل سليم بأسيوط وإعادته لأسرته سالمًا.