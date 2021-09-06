بث مباشر.. «الداخلية» تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المختطف

تعرض قناة «إكسترا نيوز»، لقطات حية لرجال وزارة الداخلية خلال عملية تحرير طفل أسيوط المختطف، والقبض على الجناة.

وتمكّن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من تحرير طفل أسيوط المختطف، وعودته مرة أخرى إلى أسرته سالما، بعد أن خطف المتهمون الطفل أمير نادي عزت يوسف، 6 سنوات من أمام منزله بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وتمكّنت القوات من قتل أحدهم في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة، وضبط الاثنين الآخرين، وتم تحرير الطفل، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.