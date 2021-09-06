عودة طفل أسيوط المختطف.. التفاصيل الكاملة لتحرير «أمير نادي» من خاطفيه

نجحت قوات أمن أسيوط فى تحرير طفل اختطفه مسلحون ملثمون يستقلون دراجة نارية من أمام منزله، وذلك بعد إطلاق النار على والده، إثر محاولته ملاحقتهم بمعاونة أهل قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم فى محافظة أسيوط.

إخطار أمنى

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بوصول بلاغا من «نادي عزت يوسف»، افاد خلاله بقيام ثلاثة مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية باختطاف نجله الطفل «أمير»، 6 سنوات، أثناء تواجده أمام منزله بقرية الشامية، التابعة لمركز ساحل سليم، وأضاف والد الطفل فى بلاغه أنه عندما حاول ملاحقة الخاطفين قاموا بإطلاق النار تجاهه لمنعه وجيرانه من ملاحقتهم وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

تحرير الطفل

وكثفت قوات مباحث مديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع مباحث مركز شرطة ساحل سليم جهودهم لضبط المتهمين، وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أن الخاطفين من نفس القرية ولهم معلومات جنائية، وأضافت التحريات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لخطف الأطفال وطلب فدية، وإتخذوا من منطقة زراعات قريبة من الجبل الشرقي وكرا لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية من قوات الأمن والمباحث الجنائية وتم محاصرة مكان احتجاز الطفل وفور وصول القوات قام الخاطفون بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية على القوات فبادلتهم القوات إطلاق النار ما أسفر عن تحرير الطفل ومقتل أحد الخاطفين وإصابة آخر، وتم العثور على الطفل بمكان الواقعة وجرى تحريره وتسليمه لأهله.

القضاء على البؤر الإجرامية بالشامية

يشار إلى أن أجهزة الأمن في محافظة أسيوط، شنت حملة أمنية على المتهمين والمطلوبين علي ذمة قضايا جنائية وقتل وخطف الأطفال بقرية الشامية، وداهمت القوات منازل المتهمين و تم القبض على عدد من المسجلين واصيب المسجل خطر «علي د ع»، وشهرته «شرارة»، وبحوزتة «أر بي جيه»، وكمية من القذائف والذخيرة.