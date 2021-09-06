الحكومة تنسق لتصنيع 9 طرازات من السيارات محليا بأسعار أقل من السوق

تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيري التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومستشار وزيرة التجارة، التجهيزات الجارية لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإعداد الجيد لتلك الصناعة، والصناعات المغذية لها.

رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بالوصول لأكبر نسبة مكونات محلية بصناعة السيارات في مصر

وقال رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع، إن هناك توجيه رئيسي بالعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما يجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، أحد محاور دعم صناعة السيارات في مصر.

وزيرة الصناعة: نستهدف توفير 70 ألف سيارة في السنة الأولى لمبادرة الإحلال

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أنه يُستهدف توفير قرابة 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات ضمن برنامج الإحلال.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لمشروع «إحلال السيارات» يستهدف 70 ألف سيارة في السنة الأولى، ويتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.

ولفتت «جامع»، إلى عمل الدولة على تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي في 7 محافظات، كمرحلة أولى للمشروع.

نيفين جامع: ضخ استثمارات جديدة وسنعمل على تصنيع 9 طرازات سيارات محلياً

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إنه يتم التنسيق مع عدد من الشركات المصنعة للسيارات لتوفير 9 طرازات من السيارات الراغبين في اقتنائها، ضمن مبادرة الإحلال، بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق المحلي.

وشددت «جامع»، على وجود تنسيق مع الشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية، موضحة أن عدد من الشركات ستشغل خطوطا جديدة، وستضخ المزيد من الاستثمارات، نظرا لحجم السوق المحلية، ووجود فرص تصديرية، حيث يعتبر السوق المصرية أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أعداد المتقدمين لمبادرة الإحلال، ومن حصل منهم على موافقات من الشركات أو البنوك، وعدد من استلم سياراته، وعدد من سلموا سياراتهم القديمة لتخريدها.

كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.