«التجارة»: نسعى لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع لؤى الشرفا، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والوفد المرافق له، مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية وخطط وتوجهات الشركة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

وأوضحت الوزيرة فى بيان، أنه يجرى حالياً تنفيذ مبادرة شاملة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتسيير السيارات الكهربائية فى مصر، فضلاً عن جذب المزيد من الشركات العالمية لإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق.

وتابعت قائلة إن برنامج مساندة صادرات السيارات الذى تم إقراره مؤخراً بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع رؤى طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع فى الإنتاج والتصدير.

من جانبه، أكد لؤى الشرفا، الرئيس التنفيذى لشركة «جنرال موتورز» العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن حرص الشركة على الإنتاج والتوسع بالسوق المصرية يعكس البعد الاستراتيجى التجارى والصناعى للدولة المصرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، قائلاً إن الشركة تسعى حالياً لتطوير مصنعها بمصر. وأضاف أن الشركة تقدر التوجه الإيجابى للدولة المصرية نحو تطوير وتوطين صناعة السيارات فى مصر، وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير والذى يتجاوز الـ100 مليون مستهلك، وأكد «الشرفا» أن برنامج مساندة صادرات قطاع السيارات الذى أقرته مصر يعزز من توجهات الشركة نحو نفاذ منتجاتها من السيارات إلى عدد كبير من الأسواق الجديدة.