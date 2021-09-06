الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر صفر

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر صفر، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، الموافق التاسعِ والعشرين من شهر المحرم لعام 1443 هجريًا، معلنة أنه تبين من الرؤية الشرعية للهلال أن يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، هو أول أيام الشهر.

واستطلعت دار الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ صفر بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت قبل قليل، في بيان رسمي عدم تحقق ثبوتُ رؤية هلالِ شهر صفر بِالعَيْن المجردةِ، لذلك سيكون غدا هو المتمم لشهر محرم.

وكانت الحسابات الفلكية قد أكدت أنَّ عدة شهر المحرم لعام 1443 هجريا، هي ثلاثين يوما، حيث سيكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر المحرم، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 هو أول أيام شهر صفر لعام 1443 هجريا.