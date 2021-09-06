موعد رمضان 2022.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر الليلة

تصدّر محركات البحث على شبكة الإنترنت، البحث عن موعد شهر رمضان 2022، مع إعلان دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر صفر لعام 1443 هجريًا، بعد غروب شمس اليوم الإثنين، الموافق التاسعِ والعشرين من شهر المحرم لعام 1443 هجريًا.

غرة شهر صفر 1443 هجريا

ومن المقرر أنَّ تستطلع دار الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، لتعلن النتيجة في بيان رسمي سواء تحقق ديها شرعيا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر صفر بِالعَيْن المجردةِ، أو عدم ثبوت رؤيته، لتحدد موعد غرة الشهر الكريم.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنَّ عدة شهر المحرم لعام 1443 هجريا، هي ثلاثين يوما، حيث سيكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر الله الحرم، ويكون يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 هو أول أيام شهر صفر لعام 1443 هجريا.

موعد استطلاع هلال رمضان

وبحسب الحسابات الفلكية، فإنّه من المقرر أن يتمّ استطلاع هلال شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجريا يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، والذي بناءا على تلك الرؤية سيتمّ تحديد ما إذ كان السبت 2 أبريل 2022 هو الأول من شهر رمضان لعام 1443 هجريًا أو يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022 هو غرة شهر الصيام.

أول أيام شهر رمضان 2022

وبحسب الحسابات الفلكية أيضًا فإنَّه من المرجح أنَّ يكون أول أيام شهر رمضان 1443 هجريا هو يوم السبت الموافق الثاني من أبريل 2022 ميلادي، كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان 2022 كاملة أي ثلاثين يوما.

وطبقًا للحسابات الفلكية يكون قد تبقى على شهر رمضان الكريم مع بداية شهر صفر يوم الأربعاء المقبل، نحو 206 أيام، فيما يتبقى على عيد الفطر المبارك 2022 نحو 236 يوما.

والتقويم الهجري، هو تقويم قمري، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا هي: «المحرم – صفر – ربيع الأول – ربيع الآخر – جماد الأول – جماد الآخر – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذي القعدة – ذي الحجة».