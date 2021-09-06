وزير السياحة يلتقي سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون بين البلدين

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السفير Hong jin-Wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالزمالك.

تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار

و تناول اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار والترويج للمقاصد السياحية المصرية في كوريا الجنوبية، عن طريق إعداد برامج ترويجية مشتركة بما يعمل على تشجيع الحركة السياحية الوافدة من كوريا إلى مصر.

الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا

كما جرى مناقشة مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والعمل على تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين سواء المصريين أو السائحين، وتحسين تجربتهم خلال زيارة المتاحف و المواقع الأثرية و ذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بالاضافة إلى مناقشة تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية في كوريا، خاصة في ظل الاهتمام الكبير لدى الشعب الكوري بالحضارة المصرية العريقة، ومسار رحلة العائلة المقدسة ودير سانت كاترين.

و زار مصر خلال الأيام القليلة الماضية وفدًا من هيئة التراث الثقافي الكوري، لبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر في مجال العمل الأثري.