وزير السياحة السعودي يزور متحف الفن الإسلامي ويشيد بمقتنياته

استقبل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، والوفد المرافق له، من بينهم الأمير سعود بن نهار آل سعود، وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق، و الدكتور عايض بن هادي العتيبي، وكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية، والمستشار سجا الحوشان.

وكان في استقبالهم الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامي، الذي اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف، حيث أبدوا إعجابهم بتنوع المقتنيات الفنية التي يضمها المتحف وأسلوب العرض المتحفي به.

وأوضح الدكتور عثمان، أنه خلال الجولة أشاد الوزير أحمد الخطيب بالمجهودات والخدمات التي يقدمها المتحف للزائرين، خاصة تلك المتعلقة بذوي الهمم والممثلة في الممرات المؤهلة لسهولة حركتهم واللوحات الإرشادية التي صممت خصيصا لهم، وكذا المجسمات التي تساعدهم في التعرف على مقتنيات المتحف.

هذا وقد ثمن معالي الوزير أحمد الخطيب، التعاون القائم بين المتحف ومركز الملك عبد العزيز آل سعود (إثراء) بالمملكة العربية السعودية، الممثل في المعرض الأثري المؤقت المقام حاليا تحت عنوان «شطر المسجد»، الذي يحتوي على عدد 84 تحفة من مقتنيات متحف الفن الإسلامي، المقرر استمراره بالمملكة السعودية حتى عام 2022.