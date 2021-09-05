رئيس التحرير

محمود مسلم

«العناني» يصطحب وزير السياحة السعودي في جولة داخل المتحف المصري

كتب:

الوطن
11:03 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
«العناني» يصطحب وزير السياحة السعودي في جولة داخل المتحف المصري

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، اليوم الأحد، الوزير أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي في جولة داخل المتحف المصري بالتحرير، واستمعا إلى شرح من صباح عبد الرازق مديرة المتحف.

مقتنيات المتحف المصري بالتحرير 

وشملت الجولة قاعات العرض المختلفة بالمتحف منها القاعات الخاصة بالدولة القديمة، والدولى الوسطى والحديثة، بالإضافة إلى القاعات الخاصة بتماثيل الملك آخناتون والملكة نفرتيتي وعصر العمارنة، و مقتنيات يويا و توبا، و كنوز الملك توت عنخ آمون.

وأعرب وزير السياحة السعودي خلال الجولة، عن إعجابه بمقتنيات المتحف و خاصة تمثال لرأس الملكة حتشبسوت و تابوت داجي الملون و قناع الملك الشاب.

{"description":"\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0646\u064a \u064a\u0635\u0637\u062d\u0628 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a \u0641\u064a \u062c\u0648\u0644\u0629 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631"}
{"description":"\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0646\u064a \u064a\u0635\u0637\u062d\u0628 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a \u0641\u064a \u062c\u0648\u0644\u0629 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631"}
{"description":"\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0646\u064a \u064a\u0635\u0637\u062d\u0628 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a \u0641\u064a \u062c\u0648\u0644\u0629 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631"}
{"description":"\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0646\u064a \u064a\u0635\u0637\u062d\u0628 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a \u0641\u064a \u062c\u0648\u0644\u0629 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631"}
{"description":"\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0646\u064a \u064a\u0635\u0637\u062d\u0628 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a \u0641\u064a \u062c\u0648\u0644\u0629 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631"}
{"description":"\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0646\u064a \u064a\u0635\u0637\u062d\u0628 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a \u0641\u064a \u062c\u0648\u0644\u0629 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631"}
{"description":"\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0646\u064a \u064a\u0635\u0637\u062d\u0628 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a \u0641\u064a \u062c\u0648\u0644\u0629 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631"}

اقرأ المزيد:

مدير متحف الطفل: جميع برامج وزارة السياحة مجانية

وزارة السياحة تنظم زيارات تعريفية إلى المحافظات لمؤثرين عرب

وزارة السياحة تشكل لجنة لمتابعة حريق المطعم النيلي بالزمالك

وزارة السياحة: تشكيل لجنة لمتابعة حريق المطعم النيلي بالزمالك

وزارة السياحة والآثار تحتفل باليوم العالمي للموسيقى