أستاذ استثمار يدعو لمؤتمر عالمي لاستعراض إنجازات الاقتصاد المصري

علق الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، على إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن تصدر مصر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، قائلًا إن هذا التقريرعبارة عن رصد ومراجعة لاقتصاديات العالم، إذ جرى إبراز الدور المصري واستثناء الاقتصاد المصري من التراجع، لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة المصرية منذ عام 2016 تظهر نتائجه، داعيًا إلى عقد مؤتمر اقتصادي تُدعى فيه دول العالم للحديث عما تحقق من إنجازات اقتصادية في مصر، مثل ملف الكهرباء والبنية التحتية والطرق.

تحديات كبيرة خلال الـ4 سنوات الأخيرة

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض عبر شاشة «الحياة»: «الاقتصاد المصري واجه عدة تحديات في آخر 4 سنوات مثل التضخم، لكن قيمة العملة الوطنية زادت نتيجة الجهد الذي تضطلع به الحكومة المصرية، إذ حافظت على الإنتاجية في بعض المشروعات القومية مثل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار».

مصر من أفضل الأسواق الناشئة

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر من أفضل الأسواق الناشئة، كما أن البنك المركزي المصري لم يرفع الفائدة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي كونه يزيد من معدلات الادخار ويقلل الإنفاق، منوهًا إلى أن الدولة المصرية أطلقت عدة مبادرات، مثل الإسكان وإحلال المركبات المتقادمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما أدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي.

وأكد أن السفارات والجهات والمؤسسات المصرية المختلفة، يجب أن تروج لهذا التقرير وتتناول التقدم الاقتصادي المصري في الإقليمين العربي والإفريقي، لإبراز المجهود الذي يبذله من أجل تحسين قدرات دولته وتعزيز فرص الاستثمار.