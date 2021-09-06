الغرف التجارية: تخفيضات «أهلا مدارس» تصل لـ50%.. ومبادرات السيسي تخدم الشعب

كشف وائل شعبان، المستشار الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة عن مبادرة «أهلا مدارس»، فذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث دائما عن المبادرات التي تخدم الشعب المصري وتُسهل معيشته، مؤكدًا أن مبادرة «أهلا مدارس»، تأتي في وقت قاس على أولياء الأمور، وتساهم في توفير جميع مستلزمات المدارس قبل دخولها.

اتحاد الغرف التجارية لا ينفصل عن المجتمع

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على راديو «نغم إف إم»، أن اتحاد الغرف التجارية لا ينفصل عن المجتمع، بل يعمل على منع استغلال التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن تلك المبادرات تأتي دائما من الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخفيضات مبادرة «أهلا مدارس» تتراوح من 20% لـ50%

وأشار المستشار الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن تخفيضات مبادرة «أهلا مدارس»، تتراوح من 20% لـ50%، ويتم توفير أكثر من منفذ، كما أن «أهلا مدارس» موجود في جميع المحافظات، مؤكدًا أن تلك المبادرات، تنمي حركة التجارة الداخلية، وتقلل حلقات التداول، ويتم اختفاؤها.

نسعى لتقليل حلقات التداول وتقليل الأسعار والتكاليف

وأوضح أن الغرف التجارية تعمل بشكل مباشر في المبادرة، لتقليل حلقات التداول، وتقليل الأسعار والتكاليف، وأهداف مبادرة «أهلا مدارس» هو التنازل عن جزء كبير من الربح للترويج ودعم المجتمع، فيما أن صانع المنتج نفسه مهتم بالمشاركة في تلك المبادرات لترويج منتجه، يتم الاتفاق على الموعد والمكان وهناك إجراءات.

وتابع: «تم مد الموعد حتى منتصف أكتوبر المقبل ويبدأ بوقت كاف وقبل الدراسة بـ20 يوماً كما أن المنتج المحلي أصبح جيداً للغاية».