سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-9-2021 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تباينا في عدد من المؤسسات المصرفية سواء البنوك الحكومية والخاصة أو محلات الصرافة، اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، من أسعار العملات، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2 سبتمبر الحالي بعدد من البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري لنحو 49.32 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، و51.96 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع في البنك المركزي، واستقر في المصرف المتحد عند 47.42 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.49 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 48.54 جنيه للشراء، و52.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي، 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك الإسكندرية، إلى 48.49 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.96 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.