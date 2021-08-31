سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 31-8-2021 في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من المؤسسات المصرفية سواء البنوك الحكومية والخاصة أو محلات الصرافة اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء الكويتي، إعادة فتح الطيران المباشر بين الكويت وبعض الدول المحظور السفر إليها.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم في المجال الاقتصادي، أسعار العملات مثل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 31 أغسطس الحالي بعدد من البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري لنحو 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، و51.96 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع في البنك المركزي، واستقر في المصرف المتحد عند 47.42 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 48.52 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، عند 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي، 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك الإسكندرية، إلى 48.45 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.96 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.