نشأت الديهي: «حسام البدري ياخد امتياز في الفشل وإحباط الجماهير»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أداء منتخب مصر في المباراة التي أقيمت أمس أمام الجابون، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كان سيئا للغاية، وهذا ليس ناتجا عن سوء أداء اللاعبين، وإنما عن سوء الإدارة والجهاز الفني للمنتخب، وعلى رأسه حسام البدري، موضحًا أن المختصين وصفوا حسام البدري بأنه دون المستوى، ومدرب «فاشل» وفق قوله، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب «فشل بامتياز في إدارة المنتخب»، ويحصل على «امتياز في إحباط الجماهير».

حسام البدري لم يعد قادرا على تقديم شيء جديد

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك حالة من الغضب والضجر والضيق لدي الرأي العام الكروي، أدت لانخفاض الروح المعنوية للجمهور، موضحًا أن حسام البدري لم يعد قادرا على تقديم شيء جديد و«ليس على رأسه ريشة»، مؤكدًا أن هناك الكثير من المدربين المصريين الأكفاء القادرين على تدريب المنتخب، متسائلًا: «لماذا لا يقوم حسن شحاتة بتدريب المنتخب، وهل هو اعتزل التدريب؟».

وأشاد الإعلامي، بقرار اتحاد الكرة بإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، ومحمد بركات، واصفًا القرار بـ«الصائب» وجاء في وقت حساس، «حسام البدري ده مدرب ياخد امتياز في الفشل وإحباط الجماهير».

السيسي يتابع أدق التفاصيل بمشروع الدلتا الجديدة

من ناحية أخرى، أوضح الديهي، أن الرئيس السيسي يتابع أدق التفاصيل بمشروع الدلتا الجديدة، فالدولة المصرية تخطط لإنشاء دولة جديدة، إذ تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، ولكل مدينة هناك مدينة جديدة تناظرها لمضاعفة مساحة مصر المعمورة، كما يتم إنشاء «دلتا جديدة» تناظر «الدلتا القديمة» لإضافة مساحات لحجم المعمور زراعيًا، كما أن السيسي يتابع بنفسة جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية نظرًا لأهميته.

وأردف أن مشكلة مصر الأساسية كانت في غياب الدولة، وعندما عادت الدولة انضبط كل شيء، ولكن عودة الدولة جاءت قوية، «نحن أمام جمهورية جديدة بعمران مضاعف، ومساحات منزرعة مضاعفة كمعالم ودعائم للجمهورية الجديدة التي تهدف لتغيير شكل مصر من جديد».