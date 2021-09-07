«المستكاوي»: كان يجب معاقبة مصطفى محمد بعد مباراة الجابون

شن حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، هجومًا كبيرًا على اللاعب مصطفى محمد، بعد صورته الشهيرة والبصق وخلع الـ«تيشرت» في أثناء مباراة المنتخب مع الجابون، موضحًا أن السبب في هذا الموقف هو رفضه أن يكون احتياطيًا وأن المدير الفني حسام البدري، وبخه بسبب السفر إلى فرنسا، مشددًا: «لو مصطفى عمل الحركة دي في إنجلترا كان هيرجع مصر بعدها بساعة».

التجاوز في حق المدرب

وأضاف «المستكاوي» في مداخلة هاتفية هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين: «حسام غالي في مرة رمى الفانلة بتاعته رجع مصر بعدها على طول، فيه حاجات مقدسة في الكورة مينفعش تجاوزها، ومنها العلاقة مع المدرب، ومفيش حاجة اسمها أصل أنا كنت مضغوط، وعيب أوي اللي حصل، ومش فاهم إزاي فيه ناس بتدافع وبتبرر العيب»، مشددًا على ضرورة معاقبة اللاعب، معقبا: «إحنا بندلع اللاعيبة ونسمح بالتجاوزات، وعشان كدة اللاعب بقى كرة نار ومش كورة».

الدفاع عن اللاعبين كارثة

وتابع الناقد الرياضي: «الدفاع عن تجاوزات اللاعبين كارثة، وأنا مش قادر أتخيل ده، ولو أنا كان بيدي القرار كنت هعاقبه، ومصطفى محمد أدلى بتصريحات جيدة في حق حسام البدري بعد المباراة لكي لا يُحاسب أو يتعرض للوقف، ولأن باقي اللاعبين طالبوه بالاعتذار»، مشددًا على أن هذا الرأي ليس له علاقة بمهارات وقدرات مصطفى محمد، ولكن التجاوز في حق المدرب لا يصح.

وشدد على أن الضوابط في الدوريات الأجنبية صارمة جدًا، والجماهير تكون سعيدة بها، ولكنهم يغضبون عند اتخاذ قرار ضد أحد اللاعبين في مصر، و«مصطفى محمد مستحيل يعمل ده مع مدربه في جالطة سراي».

إقالة حسام البدري

أما عن إقالة المدير الفني حسام البدري، فقال إن الأداء في كل المبارايات ليس جيدًا، و«البدري» فرط في حق نفسه والمنتخب وتغاضى عن بعض الأمور التي لم يجب عليه التغاضي عنها، مثل عدم لعب مباريات ودية، موضحًا أن اللاعبين مجهدين، ولا يوجد خطط ولا تشكيل وعلاقة اللاعبين بالمدرب ليست جيدة، مشيرًا إلى أنه يرى إمكانية تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب.