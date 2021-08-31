حسن المستكاوي: «أنا مش شايف المنتخب اللي منتظره»

قال الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، إن سبب العقوبة التي تعرض لها نجم نادي الزمالك شيكابالا، هو التشكيك في نزاهة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس فقط أنه قال له: «أنت أهلاوي»، مشددًا على أنه لا أحد يقبل بتجاوز اللاعبين، وكان يجب أن يكون هناك تحقيقًا نزيهًا في هذا الأمر، وليس فرض عقوبة دون تحقيق، منتقدًا حالة التعصب الشديدة بين جماهير قطبي الكرة المصرية، موضحًا: «مجتمع الكرة في مصر يلعب بالنار».

المنتخب المصري لديه لاعبين جيدين

أما عن مباراة المنتخب المصري مع أنجولا، في ظل غياب بعض نجوم المنتخبين مثل اللاعب محمد صلاح، فقال «المستكاوي»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن محمد صلاح هو أهم لاعب في أفريقيا، وهذا بشهادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولكن المصريين لديهم لاعبون جيدون يستطيعون تقديم عرض جيد، وفي أنجولا هناك غيابات كثيرة أيضًا، ويعانون من ذلك.

استراتيجية للمنتخب

وشدد الناقد الرياضي على أهمية وضع استراتيجية للعب في مباريات كأس العالم، ويجب أن يسجل المنتخب المصري عددًا جيدًا من الأهداف، وأن يتصدر المجموعة الأولى، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة لم يؤد منتخب مصر كما يجب، وكما كان يفعل ذلك سابقًا، و«لما نروح كأس العالم لازم نلعب كورة كويس، وليه نروح وطموحنا الوصول فقط لكأس العالم! هي الكاميرون أحسن مننا في إيه! لازم نروح نلعب كورة، ده إحنا جبنا جونين في كأس العالم في 34 سنة، ويجب طموحنا أن يكون كبيرًا، وأنا مش شايف المنتخب اللي أنا منتظره».

ولفت إلى أن المنتخب المصري لديه إمكانيات أفضل من أنجولا، ويجب أن نفوز في مباراة الغد، خاصة أن مصر لديها أقوى دوري في أفريقيا.