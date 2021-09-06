البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على كركوك بالعراق

دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان، الذي استهدف موقعًا تابعًا لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية.

وأعرب البرلمان العربي، عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في حربها على الإرهاب وعلى الجماعات الإرهابية الضالة، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه التنظيمات المتطرفة، التي تتبنى الفكر التخريبي وتتخذ من الخراب والدمار منهجا لها، مؤكدا موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، أو التدخل في شؤونه الداخلية.

وتقدم البرلمان العربي بخالص تعازيه لحكومة العراق وشعبه، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.