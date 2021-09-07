«هيئة الدواء»: عملية التفتيش على الأدوية تبدأ مع الخطوة الأولى لإنتاجه

قال الدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، إن عملية التفتيش على الدواء تبدأ مع بداية خطوة الإنتاج في المصانع، إذ يبدأ المفتشون الذين يعملون في خلية نحل ليل ونهار بزيارة مصانع الدواء وإجراء جولات بها والوصول لكل مصانع الأدوية من خلال الزيارات الدورية لنصل إلى كل خطوط إنتاج الدواء، والرقابة عليها للتأكد من مدى جودته.

الدور الرئيسي للهيئة توفير الأدوية وضمان مسؤولية وجودة المستحضرات

وأضاف «رجائي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن الدور الرئيسي للهيئة هو توفير الأدوية وضمان مسؤولية وجودة المستحضرات الصيدلية والأدوية في السوق، بجانب أن هناك دورا مهما لمتابعة عملية التصنيع وتداول الدواء، ومتابعة كل وسائل استخدام الدواء في السوق المصرية.

المفتشون يراجعون كل مواد الخام الفعالة وغير الفعالة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، أن المفتشين يراجعون كل مواد الخام الفعالة وغير الفعالة لضمان أن عملية التصنيع تتم بكل متطلبات الجودة، إذ أن هناك زيارات دورية ودعم فني لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان أن الدواء له صلاحية قبل أن يصل إلى يد المواطن.

هيئة الدواء مستقلة وتتبع مجلس الوزراء

وأوضح أن هيئة الدواء مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ولها العديد من المهام التي تعني بضبط سوق الدواء، ومن ضمن اختصاصاتها الاهتمام بفعالية الأدوية المتداولة في السوق المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية يقوم بعمل مقاومة على المدى البعيد، وقد تتسبب في نتائج غير محمودة عند تناولها من دون إشراف الطبيب.