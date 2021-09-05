«وادي اللقاحات»: هيئة الدواء وافقت على بدء تجارب اللقاح المصري ضد كورونا

قال الدكتور محسن بدوي، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي اللقاحات المنتج للقاح المصري «كوفيد فاك 1»، والمحضّر من قبل مجموعة من علماء المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المصنع نجح في الحصول على الموافقات النهائية من قبل هيئة الدواء المصرية على إنتاج اللقاح المصري، موضحا أن جميع التجارب التي تم إجراءها على الحيوانات أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع فيروس كورونا «كوفيد 19»، مؤكداً أن سبب تأخير الموافقة على اللقاح المصري هي المراجعات التي تمت على خطوات التحضير للقاح من قبل هيئة الدواء.

وأكد «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاح تم تحضيره وفقاً للمواصفات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، مؤكداً أن جميع الخطوات التي تمت لمراجعته، أكدت سلامة اللقاح وخلوه من أي فيروسات، لافتاً إلى أنه تم تجهيز 1500 عبوة لتكون حاضرة للتجارب السريرية على المتطوعين، منوها أنه بعد نجاح تطعيم المتطوعين يتم تجهيز اللقاح المصري وطرحه في السوق.

اللقاح المصري آمن واجتاز جميع الخطوات بنجاح

وأوضح أن الدراسات التي تمت على الحيوانات أثبتت نجاح بنسبة كبيرة جداً اللقاح على الفيروس، وأن المسمى النهائي للقاح هو «كوفي فاكس».

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيعلن الأربعاء المقبل، إشارة البدء في تطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصري بمستشفى المركز القومي للبحوث.

وكشفت المصادر في «القومي للبحوث»، أن التجارب الإكلينيكة ستجرى على ما يقرب من 100 متطوع، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 50 عاما، من الرجال والسيدات، وأن يكون متعافين من أي أمراض مزمنة أو خطيرة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على لقاحات أو تطعيمات ضد فيروس كورونا، أو تم إصابتهم بالمرض ولديهم أجسام مضادة.

«كوفي فاكس» على جرعتين

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاح المصري لكورونا «كوفي فاكس» سيكون على جرعتين، و يكون الفر ق بين الجرعة والأخرى من 15 إلى 21 يوما، مؤكدة أن التجارب على الحيوانات أثبتت فعالية اللقاح على الفيروس بنسبة 100%، موضحة أن هيئة الدواء المصرية صرحت بالموافقة عليه، وذلك بعد مراجعة الملف الخاص به وجميع خطوات التحضير، كما أن تحضير وإنتاج اللقاح تمت وفقا للتعليمات والخطوات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.