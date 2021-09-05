هيئة الدواء تحذر الأمهات من استخدام بعض الكريمات للأطفال: تسبب التهابًا

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على «الكورتيزون» بغرض علاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال، لما قد يسببه من خطورة بالغة.

وشددت الهيئة، في بيان صحفي مساء الأحد، على أن أغلب هذه الأدوية تستخدم فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية، ولمدة محددة، وأضافت أن استخدام «الستيرويدات» القوية ممنوع للأطفال أقل من سنة.

هيئة الدواء: يحظر علاج الطفح الجلدي للأطفال بالكورتيزون

وأضافت الهيئة، أنه يمكن علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض والتخلص منه بسهولة من خلال اتباع الأم نصائح العناية المنزلية للطفل، أهمها الحفاظ على منطقة الحفاض نظيفة وجافة، وتهوية هذه المنطقة قدر المستطاع، واستخدام الكريمات والمراهم التي يمكن استخدامها دون وصفة طبية، التي تلطف وتحمي بشرة الطفل، فضلًا عن ضرورة استحمام الطفل يوميًا.

وتابعت الهيئة: «يمكن استشارة الصيدلي لوصف أحد الكريمات أو المراهم التي يمكن صرفها دون وصفة طبية، وفي حال عدم التحسن يجب استشارة الطبيب».

هيئة الدواء تحذر من الإفراط في تناول المسكنات

وقبل أيام، أطلقت الهيئة تحذيرًا، من الإفراط في تناول المسكنات، لما قد تسببه من تدهور لوظائف الكلى، وأنه يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات، محذرة من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ويعانون أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، قد يكونون في دائرة الخطر بسبب استخدام المسكنات، في الوقت الذي رصدت فيه هيئة الدواء تداول 3 تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات، وأمرت على الفور بضبط وتحريز ما يوجد من هذه الأصناف في الأسواق.