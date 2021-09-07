وزير المالية لـ«المواطنين»: السنة دي والجاية بلدنا رايحة في مكان مختلف

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية يتطلب بذل المزيد من المجهود، لضمان توفير المواد الخام والسلع بالأسواق، مشيرا إلى وجود تنبؤات كثيرة بعودة الاقتصاد المصري إلى ما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أن مصر تأثرت بجائحة كورونا لكن بمستوى أقل، وما زلنا مسيطرين على التضخم، إضافة إلى تحقيق فائض أولي ومعدل نمو إيجابي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

الجميع يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات

وأضاف «معيط»: «كل ده نعمة من عند ربنا، والجميع يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات»، موضحًا أن الدولة لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد، وتمويل مشروعات ضخمة، في ظل أزمة كورونا، معلقا «دائما البعض يردد عبارة بتمول المشروعات منين وليه، لكن ماذا سيحدث بالنسبة لمليون يحتاجون إلى فرص عمل سنويا، وهو ما توفره المشروعات القومية والقطاع الخاص»، موضحًا أن المشروعات التي يتساءل البعض بشأنها تستهدف توفير فرص عمل، وتحقيق معدلات نمو، وتحسين أوضاع المعيشة.

المتواجدون بالخارج يشيدون بأداء الاقتصاد المصري

وأشار وزير المالية، إلى أن المتواجدين بالخارج يشيدون بأداء الاقتصاد المصري، ويتابعون التطورات التي تحدث بمصر، كما أن استقرار الاقتصاد المصري يدفع كبرى الشركات العالمية إلى التواجد بمصر، كونها مدخلا للسوق الأفريقية، وسوق الشرق الأوسط، متوقعا قدوم شركات عالمية للاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشركات العالمية تفضل التواجد لمصر، نظرا لوجود بنية تحتية قوية، إضافة إلى العديد من عناصر الجذب الأخرى، مضيفا «السنة دي والسنة الجاية بلدنا رايحة في مكان تاني مختلف».