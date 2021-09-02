وزير المالية السابق: مصر كانت تستطيع تصدير السيارات حال وجود بيئة مناسبة

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، إنه أعد ورقة منذ 20 عامًا من قبل بعنوان «معضلة الصادرات المصرية»، تحدثت عن عدم زيادة الصادرات لفترة طويلة، لافتا إلى أن الصين تجاوزت هذا الأمر من خلال التركيز على تصدير المنتجات في السوق الأمريكي، وكذلك حذت المكسيك نفس الحذو ودول أمريكا الجنوبية، لأن الصادرات الباب الرئيس لإصلاح الاقتصاد.

مصر كان يمكنها تصدير السيارات في حالة واحدة

وأضاف «جلال»، خلال استضافته في برنامج «حديث العرب» اليوم الخميس، على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، أن مصر كان يمكنها تصدير السيارات لو تم توطينها بشكل صحيح، لافتًا إلى أنه يجب إيجاد البيئة المشجعة للتصدير، مبينا أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار أحد العناصر الهامة التي ساعدت في الصادرات.

ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة

وأشار وزير المالية السابق، إلى أنه يجب الاستفادة من الخبرات السابقة التاريخية في الدول المختلفة من أجل البدء من بعدها وليس من أول الطريق، لأن ذلك يؤدي إلى إصلاحات منظمة واعية سريعة، ومبينة على خبرات متعددة، لأنه لا يوجد شخص لديه إجابة صحيحة في كل الأوقات، متابعا: «مصر لديها من التاريخ والجغرافيا والأشخاص الذي يؤدي لعدم وجود سقف للأحلام، وهذه النقلة تحتاج مزيد من الإصلاح المستمر المستنير».

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة ذكرت أن الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي ارتفعت بنسبة 21% وبلغت 350 مليون يورو مقارنة بـ 288 مليون يورو في نفس الفترة في عام 2020.