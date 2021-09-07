اليوم.. السلفادور تعتمد رسميا «بيتكوين» كأداة قانونية للدفع

قال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، أمس الاثنين، إن بلاده اشترت أول 200 من العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» قبل يوم من اعتماد البلاد رسميا العملة المشفرة كأداة قانونية للدفع.

ومن المنتظر أن تضفي البلاد، الصبغة القانونية على «بيتكوين»، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

وأوضح أبو كيلة، أن الخطوة ستوفر للسلفادوريين الذين يعيشون في الخارج ملايين من الدولارات يدفعونها في عمولات على الأموال التي يرسلونها إلى البلاد.

من جانبهاـ أظهرت استطلاعات للرأي، أن السلفادوريين يتشككون في استخدام «بيتكوين» ويخشون تقلبات العملة المشفرة، وقال المنتقدون إنها قد تزيد المخاطر التنظيمية والمالية على المؤسسات المالية.

برلمان السلفادور صوت بأغلبية ساحقة على قانون يعتبر «بيتكوين» قانونية

وكان برلمان السلفادور في 9 يونيو الماضي، صوَّت بأغلبية ساحقة على قانون يعتبر «بيتكوين» قانونية، وصوَّت 62 عضوا من بين 84 عضوا في الجمعية التشريعية لصالح مشروع القانون الذي قدمه رئيس البلاد، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وفي سياق آخر، وافق المجلس الوطني لسياسة الطاقة في البرازيل، امس الاثنين، على تخفيض الحد الأدنى لمحتوى الوقود الحيوي في وقود الديزل من 13% إلى 10%، مشيرا إلى قفزة في أسعار الصويا، وهي عنصر رئيسي في الديزل الحيوي البرازيلي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبه، وقع رئيس البرازيل جاير بولسونارو، مرسوما يفرض قيودا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على قدراتها على حجب وحذف محتويات.

رئاسة البرازيل: الإجراء يهدف إلى منع مضايقات المستخدمين وضمان حرية التعبير

وقال المكتب الصحفي لـ«بولسونارو»، إن المرسوم لا يحظر حذف المحتويات، لكنه يلزم مواقع التواصل بتقديم مبررات لمثل هذه الخطوات، وأشارت الرئاسة البرازيلية إلى أن الإجراء يهدف إلى منع مضايقات المستخدمين البرازيليين وضمان حقهم في حرية التعبير.

بدورها، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أن المرسوم الرئاسي له قوة قانون، لكنه سيفقدها إن لم يصادق الكونجرس الأمريكي على المرسوم في غضون 120 يوما.

بنك أمريكي يعدل توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي: 5.7%

وفي الولايات المتحدة، عدل بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس»، أمس الاثنين، توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام مع تراجع انفاق المستهلكين الأمريكيين وسط تصاعد الإصابات بسلالة «دلتا» الهندية.

وكتب الخبير الاقتصادي بالبنك روني ووكر، في تقرير للعملاء، أن النمو الاقتصادي الإجمالي للولايات المتحدة في 2021 يُنظر إليه الآن عند 5.7%، أي أقل من نسبة الـ6% التي قدرت بنهاية أغسطس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف ووكر، أن العقبة أمام نمو قوي للاستهلاك قدما تبدو أعلى بكثير، واشار الخبير الاقتصادي، إلى ان «دلتا»، ألقى بثقله بالفعل على النمو في الربع الثالث، وسيؤدي اختفاء الحوافز المالية وتباطؤ تعافي قطاع الخدمات إلى رياح معاكسة على المدى المتوسط.

وتابع ووكر قائلا: «طريق أصعب قدما أمام المستهلكين الأمريكيين مقارنة بما كان متوقعا في السابق»، فيما رفع بنك «جولدمان ساكس»، توقعاته لمعدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2% في نهاية عام 2021 من تقديره السابق وقدره 4.1%.

توقف حوالي 1.5 مليون برميل من النفط الأمريكي في خليج المكسيك بعد إعصار «أيدا»

من جانبه، قال مكتب سلامة وحماية البيئة الأمريكي، إن حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 83.87% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك، ما زال متوقفا بعد إعصار «أيدا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المكتب الامريكي، أن 80.78% من إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي في خليج المكسيك ما زال معلقا، مشيرا إلى أن 99 منصة لإنتاج النفط والغاز ما زالت تنتظر عودة أطقمها بعدما جرى إخلاؤها بسبب "أيدا".