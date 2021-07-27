أرباح صادمة.. ماذا لو استثمرنا ألف دولار في «البيتكوين» قبل 10 سنوات؟

شهدت تحركات عملة البيتكوين، تقلبات خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بلغت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة في العالم أكثر من 63000 دولار في أبريل، في الوقت الذي فقدت فيه 50٪ من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لينخفض سعر العملة وتتداول تحت مستوى 30 ألف دولار مؤخرًا في الأسبوع الماضي، بينما في الوقت الحالي تتداول عند مستوى 37.644 دولار.

لكن إذا قمنا بالنظر للوراء وعلى مدار 10 سنوات مضت، كان سعر البيتكوين الواحدة يساوي 13.91 ألف دولار، فماذا لو استثمرت 1000 دولار في عملة البيتكوين منذ 10 أعوام مضت أو 5 أعوام، أو عام واحد فقط، ماقيمة الأرباح التي كنت ستحققها من هذا الاستثمار؟، دعنا نرى ذلك من خلال هذه العملية الحسابية:

استثمار 1000 دولار في البيتكوين منذ عام

إذا قمت بالاستثمار في العملات المشفرة منذ عام تقريباً، وتحديداً في شهر يوليو 2020، كانت الـ 1000 دولار تشتري لك حينها نحو 0.09 من البيتكوين، حيث كان سعر البيتكوين الواحدة في 27 يوليو 2020، يساوي 10990.87 دولار لكل عملة، وبذلك ستحقق لك الـ1000 دولار أرباحا تقدر بنحو 3425.02 دولارًا بسعر صباح يوم الثلاثاء البالغ 38750 دولارًا، وفقًا لحسابات «الوطن».

استثمار 1000 دولار منذ 5 أعوام

وفي حالة الاستثمار في البيتكوين منذ 5 أعوام، كان من الممكن أن يشتري الـ 1000 دولار 1.52 بيتكوين بسعر 656.17 دولار لكل عملة وقتها، ووفقاً لسعر اليوم البالغ 37.644 دولار، ستبلغ قيمة أرباحك نحو 57.218 ألف دولار.

استثمار 1000 دولار منذ 10 أعوام

وإذا استرجعنا سعر البيتكوين منذ 10 أعوام، فسوف ترتفع أرباح الـ1000 دولار، حيث كان سعر البيتكوين الواحدة في ذلك الوقت عند 13.91 دولارًا، وكان الـ 1000 دولار حينها يشتري 71.89 بيتكوين، لتبلغ المكاسب 2،706،227 دولارًا وفقاً لسعر اليوم 37.644 ألف دولار.

وشهدت عملة البيتكوين نشاط في عام 2017، عندما ارتفعت السعر من 900 دولار إلى ما يقرب من 20 ألف دولار في أقل من عام، وتبلغ القيمة السوقية لعملة البيتكوين في الوقت الحالي 736 مليار دولار، لتتفوق على القيمة السوقية لإيثريوم البالغة 277 مليار دولار، والتي تعد ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وإذا قررت الاستثمار في العملات المشفرة، يجب عليك أن تعلم الأداء الجيد للعملة على مدار السنوات الماضية ليست ضمانًا للعائدات السريعة في المستقبل، فقد حذر الخبراء المستثمرين من عدم ضخ المزيد من الأموال في العملات المشفرة أكثر مما يشعرون بالراحة تجاه خسارته.

وعادت العملة الرقمية «بيتكوين» للارتفاع مرة أخرى فوق مستويات 30 ألف دولار، بعد إعلان رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن أن شركته «تسلا» سوف تقبل من جديد عملة البيتكوين كوسيلة للدفع لمنتجات الشركة، مؤكدا على أن شركة «تسلا» وشركة SpaceX يمتلكان «بيتكوين»، فضلاً عن امتلاكه لعملات من «الدوجكوين»و«إيثريوم».

وقال ماسك، يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر B-Word:«يبدو أن البيتكوين يتحول كثيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة وأن مجموعة من محطات الفحم الثقيلة التي كانت تستخدم قد تم إغلاقها، خاصة في الصين».

وكانت العملة المشفرة الأشهر في العالم قد تراجعت بنسبة 5٪ يوم الثلاثاء الماضي، لتنخفض إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 30 ألف دولار لأول مرة منذ 22 يونيو، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.