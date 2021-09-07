10 معلومات عن «الناموسة المصرية»: تسببت في وفاة 50 مواطنا هنديا

أعلنت السلطات الهندية رصد حالات مصابة بفيروس «التيفوس»، أو ما يعرف بـ«الناموسة المصرية» حيث تسبب هذا الفيروس في وفاة 50 مواطنا هنديا، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الهندية.

الدكتور وليد بكيلي، طبيب طب الأسرة ومسؤول القطاع العربي في مستشفى «أبولو» بالعاصمة الهندية نيودلهي، وعضو نقابة أطباء نيودلهي، تحدث في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن طبيعة هذا الفيروس.

أبرز ما ذكر مسؤول القطاع العربي في مستشفى «أبولو» بالعاصمة الهندية نيودلهي عن الناموسة المصرية، نرصده لكم كما يلي:

1- هو عبارة عن مرض معدٍ ينتقل إلى الشخص عن طريق الحشرات.

2- يعتبر هذا المرض ضمن أمراض موسمية تظهر في موسم الأمطار.

3- ينقل هذا المرض البعوض من المياه الراكدة.

4- لا يعتبر «التيفوس» وباءً منتشرا في الهند حاليا كما يتداول البعض.

5- لم يرصد أي إصابة بهذا الفيروس في العاصمة حتى الآن «لا توجد أي تصريحات رسمية بوجود أزمة طبية بشأن هذا الفيروس».

6- يعتبر هذا المرض ضمن فيروسات تظهر في هذا الموسم ومنها أيضا حمى الضنك والملاريا.

7- لا يعتبر مميتا إذا تم علاجه مبكرا ولم يتم إهماله.

8- ليس معديًا ولا ينتقل من إنسان لآخر مثل فيروس كورونا.

9- الإصابة بهذا الفيروس تكون عن طريق تعرض الشخص مباشرة إلى «قرصة» البعوضة الناقلة لتلك العدوى.

10- الوقاية من خلال مكافحة انتشار البعوض وعدم ترك مياه راكدة بشكل دائم تجنبا لنقل العدوى.