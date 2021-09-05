طبيب بالهند عن ظهور «الناموسة المصرية»: ليست وباءً وتظهر في موسم المطر

بينما بدأت دولة الهند الآسيوية تسيطر قليلا على تفشي وباء فيروس كورونا بعد انتشار متحور دلتا الجديد بها قبل نحو ثلاثة أشهر، تواردت أنباء عن انتشار فيروس «التيفوس»، أو ما يعرف بـ«الناموسة المصرية» وهو عبارة عن مرض معد ينتقل إلى الشخص عن طريق الحشرات، الأمر الذي تسبب في وفاة أكثر من 50 شخصًا في الهند.

وبحسب ما نشره موقع «indiatoday» الهندي أدت الحمى الغامضة التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في ولاية «أوتار براديش» في مدينة فيروز آباد، التي تم تحديدها الآن على أنها التيفوس، إلى توقف الحياة في المنطقة.

الناموسة المصرية تظهر بشكل فردي في موسم الأمطار

من دولة الهند الآسيوية، يتحدث الدكتور وليد بكيلي، طبيب طب الأسرة ومسؤول القطاع العربي في مستشفى «أبولو» بالعاصمة الهندية نيودلهي، وعضو نقابة أطباء نيودلهي، لـ«الوطن» عن الفيروس الجديد، بأنها أمراض موسمية تظهر في موسم الأمطار وينقله البعوض من المياه الراكدة، وليست وباءً منتشرا في الهند حاليا كما يتداول البعض.

وأضاف «بكيلي» في حديثه عن«الناموسة» المصرية التي يرفض تسميتها بهذا الاسم لما يحمله من عنصرية، بحسب تعبيره، أنه لم يرصد أي إصابة بهذا الفيروس في العاصمة حتى الآن «لا توجد أي تصريحات رسمية بوجود أزمة طبية بشأن هذا الفيروس»، مؤكدا أنها فيروسات تظهر في هذا الموسم ومنها أيضا حمى الضنك والملاريا.

الناموسة المصرية ليست معدية

وأشار الطبيب المختص في طب الأسرة، إلى أن فيروس الناموسة المصرية ليس مميتا إذا تم علاجه مبكرا ولم يتم إهماله، وليس معديًا ولا ينتقل من إنسان لآخر مثل فيروس كورونا، كما أن الإصابة بهذا الفيروس تكون عن طريق تعرض الشخص مباشرة إلى «قرصة» البعوضة الناقلة لتلك العدوى، بحسب قوله.

وعن سبل الوقاية، أشار «بكيلي» إلى أنه يتم من خلال مكافحة انتشار البعوض وعدم ترك مياه راكدة بشكل دائم تجنبا لنقل العدوى.