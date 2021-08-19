آخر تطورات سلالة eta شديدة الخطورة في الهند «فيديو»

أكدت تقارير هندية، اكتشاف حالات إصابة جديدة بسلالة eta شديدة الخطورة في الهند في مانغالورو بولاية كارناتاكا الهندية، حيث تم تأكيد إصابة مواطن هندي بالمتغير الجديد لفيروس كورونا المستجد في الخامس من أغسطس، بعد 4 أشهر من عودته من السفر وفقا لموقع «بولدسكاي» المتخصص في الشؤون الصحية.

سلالة eta شديدة الخطورة في الهند تم تصنيفها كمتغير «مثير للاهتمام»

وتحتوي سلالة eta شديدة الخطورة في الهند، على طفرات مثل A67V وQ677H وF888L، التي لا توجد في أي متغير آخر من متغيرات فيروس كورونا المستجد، حيث أفادت دراسة أجراها فريق علماء من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، تم تحديثها في يوم 17 يوليو 2021، أن متغير لوتا Lota، الذي تم اكتشافه لأول مرة في نيويورك، يحتوي أيضا على نفس الطفرات الرئيسية في إيتا.

كما ذكرت مصادر صحية في الهند: أن الحالة التي تم اكتشافها ليست الأولى من سلالة eta شديدة الخطورة في الهند، أو في ولاية كارناتاكا، حيث أنه في وقت سابق من أبريل 2020، تم تأكيد إصابة شخصين بمتغير إيتا، ثم عاود الظهور مرة أخرى في يوليو 2021، وثبت إصابة حالة واحدة بتلك السلالة في ميزورام من قبل المعهد الوطني لعلم الجينوم الطبي الحيوي، بعد تسلسل الجينوم لـ75 عينة من الولاية الهندية.

وتحتوي سلالة eta شديدة الخطورة في الهند على طفرات في بروتين السنبلة، ويتم تصنيفه كمتغير«مثير للاهتمام»، لفيروس «سارس-كوف-2»، ويحتوي على علامات وراثية محددة يمكن أن تزيد من قدرة ربط بروتينات فيروس كورونا المستجد المرتفعة بالخلايا المضيفة، إلى جانب تقليل تحييد الأجسام المضادة، مما يتسبب في مشاكل في التشخيص وتقليل فعالية العلاج.

ويمكن أن يتسبب متغير إيتا في انخفاض محتمل في استجابة الجسم المضاد المعادل، الذي يتم اكتسابه من بواسطة علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو أمصال النقاهة وما بعد التطعيم.