رسميًا.. مالطا تعلن قبول شهادة التطعيم ضد كورونا الصادرة من مصر

أعلنت الحكومة المالطية، أنها تعترف الآن رسميًا بشهادة مصر الرقمية للقاح كورونا، وبطاقة سجل التطعيمات في لبنان، وفقا لصحيفة مالطا تايمز.

وذكرت سلطات الصحة والسياحة، في بيان أمس الاثنين، أن اللقاحات المعترف بها تظل تلك التي وافقت عليها هيئة الأدوية الأوروبية.

وأضافت: «لا يتم الاعتراف بلقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، إلا بعد 14 يومًا من إعطاء جرعة فايزر أو استرازنيكا أو مودرينا الثانية، أو بعد أسبوعين من الحصول على لقاح جونسون أند جونسون».

تعترف مالطا حاليًا بشهادات اللقاح الرقمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وصربيا وجبل طارق وجيرسي وجيرنسي وقطر وألبانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

الشهادة الرقمية الخضراء

منذ يوليو، تستخدم أوروبا شهادة لقاح كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبي المعروفة سابقًا باسم «الشهادة الرقمية الخضراء»؛ لتسهيل حرية الحركة الآمنة أثناء تعامل الكتلة مع جائحة كورونا.

تعمل الشهادات كدليل على أن الشخص قد تم تطعيمه ضد كورونا، أو تلقى نتيجة اختبار سلبية أو تعافى من عدوى سابقة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، خروج 659 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 242623 حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.