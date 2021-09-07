إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 222 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم من 222 مليون حالة، وسجلت الإصابات منذ ظهرو الفيروس قبل نحو عامين، 221946505 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4588101 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 198538051 حالة.

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الاثنين، 41192 إصابة جديدة بالفيروس، و45 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7018927 حالة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 133274 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 3361 إصابة و52 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 4.574 مليون حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 129567 شخصا.

واشارت وزارة الصحة الإيطالية، إلى تسجيل أن حصيلة المتعافين 3977 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى نحو 4.309 مليون شخص.

ارتفاع إجمالي إصابات المكسيك إلى 3.433 مليون حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 5127 إصابة و330 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3.433 مليون حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 263470 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» المحلية، إن سلالة «دلتا» الهندية من «كورونا» أدت إلى حدوث إرباك في خطط العودة للمدارس بالولايات المتحدة، وتم إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية.

وأوضحت «وول ستريت»، أنه في ولاية ميسيسيبي، الواقعة في المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة، ثبتت إصابة نحو 14 ألف طالب وطالبة بالفيروس، منذ افتتاح معظم المدارس في أوائل أغسطس الماضي، مشيرة إلى خضوع نحو 20 ألف طالب إلى الحجر الصحي خلال الأسابيع الـ3 الماضية، بسبب تلك الإصابات.

وخضع نحو 10% من طلاب ولاية نيو مكسيكو الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، والبالغ عددهم 317 ألف طالب وطالبة، للحجر الصحي.

عربيا، سجلت ليبيا، أمس الاثنين، 1379 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و20 وفاة، وقال «المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض»، إن إجمالي الإصابات بلغ 316797 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4343 حالة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في موريتانيا إلى 31832 حالة

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس و 4 وفيات و264 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34297 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 737 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 31832 حالة، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وفي سوريا، سجلت الإصابات بالفيروس، ذروة ارتفاع جديدة في مسار تصاعدي، وأعلنت وزارة الصحة،أمس الاثنين، تسجيل 135 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 5 حالات وفاة، كما سجلت الوزارة السورية، شفاء 22 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 28678 حالة، فيما بلغ حصيلة الوفيات 2044 حالة، بينما ارتفع مجموع حات الشفاء من الفيروس إلى 22597 حالة.

وكانت وزارة الصحة السورية، أطلقت امس الاول الأحد، حملة وطنية للتطعيم ضد الفيروس تستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.

وكان مستشفى مشفى الهلال الأحمر بالعاصمة السورية «دمشق»، اعلن فيب وقت سابق، أن نسبة إشغال أقسام العناية والعزل الخاصة بمرضى كورونا فيه وصلت إلى الحد الأعلى عند 100%.

من جانبها، قالت شركة الطيران الورسية «إيروفلوت»، إن 6 طيارين من الشركة أوقفوا عن العمل وأرسلوا في إجازة بدون أجر لرفضهم التطعيم ضد «كورونا».