الفلبين تتعرض لزلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، أمس الجمعة، منطقة جنوب غربي «كالاتاجان» في الفلبين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

الفلبين جزء من «حزام النار» في المحيط الهادئ

والفلبين جزء من «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

وتتميز منطقة «حزام النار»، بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم المنطقة 90%من البراكين النشطة في العالم.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال ضرب المنطقة على بعد 14 كيلو متر جنوب غربي كالاتاجان في الفلبين 08:49 مساءا بتوقيت الفلبين « 02:49 ظهرا بتوقيت القاهرة».

وتم تحديد مركز الزلزال، الذى وقع بعمق 104.3 كيلو متر، بشكل أولي عند التقاء دائرة عرض 13.8 درجة شمالا وخط طول 120.5 درجة شرقا.

وكان «مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل»، أشار إلى أن زلزلا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل الفلبين.

وأشار المركز الأوروبي، إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 31 كيلومترا غربي مدينة باتانجاس التي يقطنها نحو 237 ألف شخص، وبعمق 173 كيلومترا، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية.

وفي 18 يوليو الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، إقليم «دافاو أورينتال» جنوب الفلبين، وقال «المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل»، إن مركز الزلزال وقع على عمق 42 كيلومترا.

وفي 7 فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، جنوب الفلبين، دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال «المعهد الأمريكي للجيوفيزياء»، إن الزلزال وقع على عمق 24.6 كيلو متر، وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماجسايساي في جزيرة مينداناو.

من جانبه، أشار الدفاع المدني، في ذلك الوقت، إلى هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.