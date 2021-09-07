بينها بلد عربي.. 4 دول أجازت لقاح فيروس كورونا للأطفال

بعد موافقة السلطات الصحية في تشيلي، على استخدام لقاح سينوفاك الصيني للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام فما فوق، أصبحت تشيلي أول دولة في أمريكا الجنوبية تتخذ مثل هذا الإجراء، وذلك بعد أن نجحت السلطات الصحية في تحصين أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغين.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الجامعة الكاثوليكية في تشيلي حاليًا تجري دراسة على 4 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا لدراسة تأثيرات سينوفاك عليهم، لكن هيريبيرتو جارسيا، مدير معهد الصحة العامة في تشيلي، قال إن الخبراء في معهد الصحة العامة استندوا في قرارهم إلى مراجعة المعلومات التي قدمها مختبر سينوفاك والمعلومات المنشورة في المجلات الطبية.

كوبا تبدأ حملة التطعيم للأطفال بلقاحي «عبد الله» و«سوبيرانا»

بدأت كوبا حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد منذ بداية الشهر الجاري، واستهدفت الحملة الأطفال والمراهقين من سن عامين وحتى ثمانية عشر عاما.

وأشار تقرير لوكالة فرانس برس إلى أن كوبا الدولة الأولى التي نفذت هذا الإجراء، رغم ان دولا اخرى أعلنت عن قرارات مماثلة، وتستخدم كوبا في حملتها لقاحين هما «عبد الله» و«سوبيرانا»، اللذان يعتمدان على تقنية تقليدية باستخدام فيروس تم إضعافه لتحفيز الجهاز المناعي للجسم، لكن الفارق هو اختيار خلايا معينة من الفيروس الضعيف، وهي القادرة على تحفيز الجهاز المناعي، بعكس بعض اللقاحات التي تعتمد على حقن الفيروس الضعيف كاملا مثل سينوفاك وأسترازينيكا وسبوتنيك 5 وجونسون، وبذلك يصبح اللقاح أكثر أمانا وفعالية.

الفلبين أقرت استخدام موديرنا وفايزر للأطفال

فيما اتخذت الفلبين قرارًا من بداية الشهر الجاري بإجازة لقاح موديرنا الأمريكي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

وقال المدير العام لإدارة الغذاء والدواء، رولاندو إنريكي دومينجو: «مع تأثير المتحور دلتا على الكثير من الأطفال، رأى الخبراء أن فائدة استخدام اللقاح تفوق المخاطر المحتملة».

وكانت الفلبين قد وافقت في يونيو الماضي على استخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 عامًا.

الإمارات تجيز استخدام سينوفارم للأطفال

بعد أن أعلنت السلطات الصحية في الإمارات خلال يونيو الماضي، عن إجراء تجربة للقاح سينوفارم على الأطفال ومراقبة الاستجابة المناعية عند 900 طفل، أقرت السلطات، أمس، إتاحة لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال من سن 3 سنوات إلى 17 سنة.

يشار إلى أن الإمارات تستخدم لقاح فايزر للأطفال بداية من 12 سنة إلى 15 سنة.