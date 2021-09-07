ضبط شخص متهم بقتل جاره في الإسكندية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من المستشفى العام باستقبالها جثة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بسؤال والده اتهم أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات الجيرة، فأحدث إصابته التي أودت بحياته .عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيام المتوفـى بالتعدي عليه بسلاح أبيض (كتر)، ما تسبب في إصابته بجروح قطعية باليد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.