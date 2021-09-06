تأجيل دعوى وقف قتل الكلاب بـ«الأستركنين» لـ9 أكتوبر

قررت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى قضاء إداري، تأجيل دعوى مقامة من أحد المحامين، طالب فيها بوقف استخدام سم «الأستركنين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

قتل الكلاب بالسم

وقال كرم كامل نظير، مقيم الدعوى، ووكيلًا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، إن الجمعية فوجئت بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعام المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال جاءت مستندة للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

قتل الكلاب يؤدي إلى ظهور الثعابين

وأوضح المحامي، في دعواه، أن هذه الأفعال تضر بعملية التوازن البيئي، وتساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، لافتًا إلى أن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.

سم الأستركنين محظور في أغلب دول العالم

وأضاف أن الجمعية فوجئت بقيام جهة الإدارة باستخدام سم «الأستركنين» المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالًا طائلة، ما يعد إهدارًا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة.

يذكر أن سم الأستركنين يعد من أخطر 10 سموم في العالم، فهو عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة، يمتاز بسميته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطة منه.