ما هي الإجراءات المطلوبة وخطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

تواصل مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، التنبيه على الشركات المسجلة في المركز الخاص بكبار الممولين، بسرعة الانضمام لمنظومة الفاتوة الإلكترونية قبل يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021، مشيرة إلى أن هذا الموعد يُعد التنبيه الأخير لهذه الشركات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام، مع التوضيح أن الانضمام لتلك المنظومة إلزامي وليس اختياريًا.

وتستعرض «الوطن» خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب، على النحو التالي:

الخطوة الأولى

إرسال المستندات المطلوبة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمصلحة «einvoice@eta.gov.eg»، ويكون مرفقا مع البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة وخطاب تفويض مختوم من الشركة.

الخطوة الثانية

استلام «ايميل» من المصلحة يكون محددًا به وقت لإنشاء الملف الرقمي، وفي الموعد المحدد يتم تقديم أصول المستندات للاطلاع وتسليم أصل خطاب التفويض إلى المأمورية المختصة.

الخطوة الثالثة

ضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول على اللينك "https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/faq/"، ثم تنزيل UAT/PrePord من خلال Root CA Certificate file واتباع الخطوات الموضحة على sdk لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص بك.

الخطوة الرابعة

استلام «ايميل» دعوة من مصلحة الضرائب، من خلاله تستطيع التسجيل على المنظومة.

الخطوة الخامسة

فتح الدعوة واستكمال البيانات على الشاشة، ثم الضغط على حفظ سيصل OTP على التليفون الخاص، وإدخال OTP لتتم عملية التسجيل.

الخطوة السادسة

ضبط التنبيهات الخاصة بالمنظومة من خلال إدارة التنبيهات، ويمكنك اختيار استلام التنبيه على بريدك الإلكتروني أو sms أو على erp، أو استلامها دفعة واحدة أو في نفس الوقت.

الخطوة السابعة

يمكنك إضافة مستخدمين جدد على حسابك، بخلاف المفوض للتعامل مع المنظومة، من خلال تسجيل بياناتهم من رقم قومي واسم باللغة العربية والإنجليزية ومدة الصلاحية وطبيعة العمل.

الخطوة الثامنة

في حالة توفر لديك «erp» نظام تخطيط الموارد المؤسسي، يمكنك تسجيل بياناته من نوعه ومدة صلاحيته ورابط الاتصال ومفتاح التشغيل، وعند الحفظ ترسل رسالة فيها مفاتيح الربط والتشغيل ويرجى الاحتفاظ بها لتسهيل عملية التكامل لاحقا.

الإجراءات الخاصة بتكويد السلع والخدمات على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وعن الإجراءات الخاصة بتكويد السلع والخدمات على منظومة الفاتورة الإلكترونية فيوجد طريقتين، أولها في حالة كانت أكواد سلع وخدمات شركتك وفقا لنظام التكويد العالمي «GS1»، ستقوم بتسجيل هذه الأكواد على منصة الفاتورة الإلكترونية؛ للتأكد من تفعيل تلك الأكواد على قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في حالة كانت أكواد سلع وخدمات شركتك أكواد داخلية فعليك اتباع الخطوات التالية:

ـ ربطها بنظام التصنيف السلعي GPC.

ـ القيام بتسجيل أكواد الـ EGS على منصة الفاتورة الإلكترونية والمكونة من الكود الداخلي بنظام GPC –رقم التسجيل – EG.

ـ قيام المصلحة بمراجعة الأكواد للموافقة عليها.

ـ استخدام أكواد الـEGS في إصدار الفاتورة الإلكترونية، بعد موافقة المصلحة.

ـ في حالة وجود سلعة أو خدمة لا يوجد لها GPC، يمكنك التواصل مع شركة GS1 لمساعدتك فى تحديد الكود الخاص بها مجانا، عن طريق إرسالك لإيميل على الإيميل التالى einvoice@gs1eg.org.