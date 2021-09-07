توفر فرص عمل.. «تربية الإسكندرية» تعلن عن دبلومة خاصة لطرق التدريس

أعلنت كلية التربية جامعة الاسكندرية عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدبلومة الخاصة في التربية، تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .

و يسعى البرنامج لتصميم وتنفيذ طرق تعليمية جديدة لبناء قدرات علمية لطلاب مدارس المتفوقين STEM Education فيما يخص تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والتصميم الهندسي، ويهدف إلى تطوير المفاهيم والمهارات والممارسات المتكاملة الخاصة بتعليم العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات وفق الاتجاهات المعاصرة في التدريس القائم على المشروعات.

مميزات دبلوم تربية الإسكندرية: فرص عمل في مدارس المتفوقين

وأوضحت كلية تربية الإسكندرية، في خطابها الموجه إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الدبلوم يتيح للحاصلين عليه فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM Schools، والمدراس الخاصة، ومدارس اللغات، المدراس الرسمية «التجريبي: عربي، ولغات».

فرص عمل خارج مصر

كما يتيح البرنامج فرصا للعمل خارج جمهورية مصر العربية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM Schools بالدول العربية والأفريقية حيث تؤكد الدراسات وجود عجز في أعداد المعلمين المؤهلين للعمل بتلك المدراس على الصعيد الدولي.

وتعتمد الدراسة على نموذج تعليمي مختلط Blended Learning يجمع بين أسلوب التعلم عن بعد باستخدام تكنولوجيا التعلم الإلكتروني «مقررات إلكترونية - فصول افتراضية - محاضرات مؤشرات الفيديو»، وأسلوب التعليم التقليدي بالحضور إلى المقرات التابعة للجامعة، وفي جميع الأحوال.

شروط الالتحاق بالدبلومة الخاصة بكلية التربية جامعة الإسكندرية

يلتزم الطالب بحضور 70% من عدد الساعات المقررة في كل فصل دراسي، ولا توجد مصروفات خاصة للالتحاق بالبرنامج، حيث يتم تطبيق جميع اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية جامعة الإسكندرية على هذا البرنامج فيما يتعلق بالتسجيل، والمصروفات الدراسية فيما يتعلق بالتكلفة العامة للبرنامج، والإنفاق عليه، علما أن آخر موعد للتقدم للتسجيل بالدبلومة 16 من سبتمبر الجاري.