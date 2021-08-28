جامعة الإسكندرية توفر منحا دراسية في «هندسة المياه».. الشروط والمزايا

يوفر مركز «التميز في المياه» بجامعة الإسكندرية منحا دراسية جديدة في مجال هندسة المياه للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، عبر مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المنح الدراسية التي يوفرها مركز «التميز في المياه»، والذي يهدف إلى تحسين ملاءمة وجودة مناهج المياه، وتطوير طرق تدريس فعالة ومبتكرة، ورفع القدرات البحثية المتعلقة بالمياه، والقدرة على إنتاج أبحاث علمية تلبي احتياجات سوق العمل، وفي نفس الوقت تحقق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية ورؤية مصر 2030.

تفاصيل المنح الدراسية الجامعية الكاملة لطلاب كلية الهندسة

وأعلن مركز «التميز في المياه» عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة لبرنامج المنح الدراسية الجامعية الكاملة لطلاب كلية الهندسة، وذلك لدراسة الهندسة المدنية في مجال المياه، ابتداء من العام الجامعي 2021 - 2022، ولمدة أربع سنوات في البرامج الخاصة المتميزة.

وتشمل المنح برنامج الهندسة المدنية والبيئية مسار هندسة وإدارة مصادر المياه في جامعة الإسكندرية، وبرنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية، وتخصص هندسة المياه في جامعة عين شمس.

منح دراسية لطلاب كلية الهندسة

والتقديم في المنح متاح لطلاب كليات الهندسة من كل الجامعات المصرية الحكومية، وذلك في أي من البرنامجين، حيث سيتم تحويل الطالب إلى الجامعة المقبول ببرنامجها، على أن يقتصر تقدم طلاب جامعة عين شمس والإسكندرية على البرنامج المتاح بجامعتهم فقط.

وفي حال الحصول على الموافقات لفتح برنامج نظير بجامعة الزقازيق قبل بداية العام الدراسي الجديد، سيكون على الطلاب المتقدمين من هذه الجامعة الالتحاق بهذا البرنامج.

مزايا منحة هندسة المياه لطلاب جامعتي الإسكندرية وعين شمس

توفر المنحة المزايا التالية للطلاب المقبولين في البرنامجين:

- تتكفل الجامعة بالرسوم الدراسية بالكامل لمدة أربع سنوات، إضافة إلى رسوم التحويل إن وجدت، وتسدد مباشرة إلى الجامعة.

- راتب شهري.

- بدل سكن للطلاب المغتربين.

- بدل كتب دراسية.

- جهاز لاب توب حديث لكل طالب.

- فرصة تنافسية للحصول على منحة دراسية لمدة فصل دراسي كامل في إحدى الجامعات الأمريكية المشاركة في المشروع، بما فيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- فرصة تنافسية للحصول على منحة تدريب بإحدى الشركات المصرية أو الأمريكية المشاركة في المشروع.

- منحة للحصول على دورات تدريبية تشمل برامج تعليم اللغة الإنجليزية.

معايير الاختيار في المنحة الدراسية

يتم اختيار المرشحين للمنح الدراسية بناء على تقديم ملفات التقدم للمنحة، والمقابلة الشخصية، مع الأخذ في الاعتبار تكافؤ الفرص دون تحيز، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو غيرها من الصفات الشخصية، كما يشجع مركز التميز في المياه بشدة ترشح كل من الطالبات وذوي الاحتياجات الخاصة.

معايير تقييم الطلاب المتقدمين للمنحة

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب من خريجي المدارس الحكومية أو التجريبية.

- أن يكون الطالب مقيدا بكلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية الحكومية.

- أن يكون الطالب أتم بنجاح المستوى الأول من الدراسة (الفرقة الإعدادية) ومجموعه التراكمي 60% على الأقل؛ أو أنهى ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة بمعدل تراكمي "2.0/4.0" على الأقل. ويحق للطلاب الملتحقين بأي فرقة دراسية أخرى التقدم للمنحة حيث سيتم إجراء مقاصمة للمواد الدراسية التي درسها الطالب لتحديد المستوى المناسب له في البرامج المذكورة.

- إظهار المهارات الشخصية والاهتمام بمهنة مهندس المياه.

- تقبل الثقافات الأخرى والتأقلم معها.

- أن يكون الطالب على استعداد للمشاركة في النشاطات المختلفة لمركز التميز في المياه وأن ينقل خبراته للطلبة الآخرين.

- التقديم متاح حتى 15 سبتمبر المقبل.