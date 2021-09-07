مع تطبيقها يناير المقبل.. تعرف على كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية

في عام 2014 أصدرت الحكومة المصرية، قرارًا يقضي بفرض ضريبة بسعر 10% على توزيعات الأرباح، مع إمكانية تخفيضها إلى 5% وفقًا لشروط محددة، وهو ما جعل الجميع يبحث عن كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ووفق بيانات وتصريحات وزارة المالية السابقة تعتبر الأرباح الرأسمالية هي أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أي شيء يعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس وغيرها، لذلك يجب معرفة كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية.

%10 قيمة الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية

وتفرض الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص المقيم في مصر، من خلال دخل محقق داخل مصر خاضع لنسبة 10% وعاء مستقل، من خلال شركات الأموال أو شركات الأشخاص، والشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية.

كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية

أما عن كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، فتقوم الشركة التي توزع الأرباح باستقطاع قيمة 1% من مستحقات التوزيعات النقدية لكل مساهم وإرسالها لمصلحة الضرائب؛ بهدف إعلامها بأن هذا المستثمر له توزيعات نقدية لديها، وهذه النسبة ضمن الـ10%.

وبعد ذلك يقوم المستثمر بإعلام المصلحة بإجمالي أرباحه في نهاية العام من التوزيعات النقدية، ويتم تحصيل منه ضريبة نسبتها 9% فقط على أى أرباح تتجاوز حد الاعفاء المقرر وهو 10 آلاف جنيه، وذلك للمصريين.

تحصيل الضريبة من الأجانب دفعة واحدة

أما الأجانب فسيتم تحصيل قيمة الضريبة وهي 10% دفعة واحدة على كل توزيع نقدى، خاصة أنهم ليس لهم إعفاء مثل المصريين.

وعن كيفية حساب المواطنين للضريبة على الأرباح الرأسمالية حسابها على أساس إجمالي الأرباح المحققة سنويا على الاستثمار في أسهم البورصة ولا توجد إعفاءات لها، بمعنى إذا حقق المستثمر 100 ألف جنيه في نهاية العام، سيتم تحصيل مبلغ 10 آلاف جنيه منه.

وعن موعد بدء فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص، فمن المزمع تطبيقها اعتبارًا من يناير 2022.