رئيس الرعاية الصحية: خطة ممنهجة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية

أكّد الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنَّ هيئة الرعاية الصحية أحد ركائز تطوير الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ للهيئة خطة ممنهجة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، وذلك من خلال أول علامة تجارية أطلقتها الهيئة تحت شعار «نرعاك في مصر»، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية، وتوفير حياة كريمة لكل الشعوب داخل مصر.

جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي ألقاها نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر مصر للصحة الدولي «إيجي هيلث 2021»، والذي انطلق اليوم، من مقر مركز مصر للمعارض الدولية، وتستمر فعالياته حتى الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، تحت رعاية مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر، لاستعراض أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية المستخدمة في عالم الرعاية الصحية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال كلمته، «ساهم تبني الهيئة التكنولوجيا الرقمية في تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن فخره بتقديم الهيئة أكثر من 5 ملايين خدمة علاجية وتشخيصية وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية على الرغم من تحديات جائحة كورونا».

وأكّد أنَّ الهيئة هي ذراع الدولة لضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي الطريق لتطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة في مصر، والذي منذ عامين ببورسعيد، وامتد لتشمل التغطية الصحية الشاملة محافظات الإسماعيلية والأقصر، منذ فبراير 2021.

وأشار إلى أهمية المبادرات الرئاسية في دعم المنظومة الطبية لتوفير حياة كريمة المواطن المصري، لافتًا إلى دور المبادرات الصحية التي استطاعت مصر خلالها من إنشاء وتدقيق قاعدة بيانات 100 مليون صحة، بما يسهم في توفير الإمكانيات لرسم خريطة صحية للأمراض، وتبني الدولة استراتيجيات مجددة للعلاج والوقاية.

فيما تأتي مشاركة هيئة الرعاية الصحية اليوم ، في إطار دعمها، لجميع المؤتمرات والمعارض التي تهتم بالشأن الطبي، ومنها «إيجي هيلث» أكبر معرض ومؤتمر للصحة في مصر وأفريقيا وتتسق مع توجهات الدولة المصرية لدعم المنظومة الطبية، وتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، بما يسهم في نسج العلاقات بين كل رعاة المؤتمر سواء على المستوى الحكومي أو من القطاع الخاص، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وإلهامهم والاستلهام منهم، وذلك تطلعًا لطرق مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي المصري وتبادل الرؤى والأفكار بين كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.

يشار إلى أن «إيجي هيلث» يجمع أكبر شبكة طبية في مصر وأفريقيا، كما يضم العديد من الشركات العالمية والمحلية لعرض أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي، كما يعزز النقاش حول مختلف الموضوعات الطبية وكذلك العديد من المحاور بين المشاركين المتخصصين في الأبحاث الطبية.

وشارك بمؤتمر «إيجي هيلث 2021»، كلًا من اللواء طبيب هشام الششتاوي، مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب ياسر السيد، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، واللواء طبيب خالد عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، والأستاذ الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى «وادي النيل»، والدكتور عمر عبدالعزيز، مدير المكتب الفني لهيئة الشراء الموحد، والدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات القديمة، والأستاذ محمد كامل، رئيس مجلس إدارة «سباين ميديكال» الشركة المنظمة للحدث.