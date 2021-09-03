الرعاية الصحية في أسبوع.. متابعة تشغيل منظومة التأمين ولقاء «جايكا» و«نوفارتس»

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية «رعاية نيوز»، التي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة بانعقاد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والإعلان عن زيادة المعدلات التشغيلية بمستشفيات الهيئة في محافظة بورسعيد، والذي يرجع إلى جودة أداء الخدمات الطبية ومستوى الخدمات الفندقية الراقي والمتقدم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي امتداد نجاح التجربة إلى منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال الفترة المقبلة.

منظومة التأمين الصحي

كما استعرض مجلس إدارة الهيئة، موقف التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، لخدمة أكثر من 1.2 مليون منتفع مسجل بالمنظومة في المحافظة حتى الآن، بنسبة تتخطى 86% من إجمالي السكان بالمحافظة.

وناقش المجلس مقترح إنشاء لجنة استشارية طبية لتكون بمثابة ذراع طبي مهني لهيئة الرعاية الصحية تختص برسم السياسات والاستراتيجيات التي تضمن توفير خدمة طبية بجودة عالمية للمتعاملين بما يسهم في وضع الهيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كهيئة رائدة في تقديم الخدمات الصحية بمفهوم جديد يقدم أعلى مستويات الخدمة ويحقق أعلى النتائج الصحية المرجوة في إطار من قيم الرحمة والاحترام والتميز والتجرد والمسئولية والمسائلة.

وناقش المجلس أيضًا، مقترح تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة وبناء العوامل الرئيسية للنجاح من الناحية التنظيمية لتحقيق رؤية وأهداف الهيئة، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إنشاء معهد رعاية النموذجي للتمريض بحي بورفؤاد في محافظة بورسعيد لازدياد الفرص التعليمية الفنية وارتفاع أعداد الطلبة المقبلين عليها ولتغطية احتياجات كافة المنشآت الصحية بالمحافظة.

تكريم العاملين بهيئة الرعاية الصحية

وتضمنت النشرة استقبال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لتكريم الحاصلين من العاملين بالهيئة على منحة دبلومة إدارة المشروعات في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مسبقًا بين الهيئة ووزارة الاتصالات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وتضمنت أيضًا، بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع السفير محمد خليل، أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تعزيز سبل التعاون لنقل خبرات الهيئة في بناء أنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة إلى الشركاء والأصدقاء من الدول الأفريقية، وكذلك مناقشة الاستفادة من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية وبحث سبل تعزيز السياحة العلاجية تحت اسم العلامة التجارية لمبادرة الهيئة «نرعاك في مصر» بدول القارة الأفريقية والكومنولث.

استقبال وفدي نوفارتس وجايكا

كما تضمنت لقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع وفد من شركة «نوفارتس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الصيدلانية، وبحث سبل التعاون في العديد من المجالات والمبادرات الصحية والتدريب للقوى البشرية، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى لقاء الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، لوفد «جايكا» لبحث سبل الاستفادة من الخبرات اليابانية في المجالات التي تخدم الصحة واستمرار الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتناولت النشرة، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية مشاركتها في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث 2021»، والذي يأتي دعم الهيئة لجميع المؤتمرات والمعارض التي تهتم بالشأن الطبي، وبما يتسق مع جهود الدولة المصرية لدعم المنظومة الطبية، ويتماشى مع رؤية الهيئة في الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية بهدف نسج العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الرؤى والأفكار التي تسهم في تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر لكافة المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

برنامج تدريبي على لغة الإشارة

كما تناولت النشرة إطلاق هيئة الرعاية الصحية، ولأول مرة، البرنامج التدريبي على لغة الإشارة لمقدمي الخدمة والرعاية الصحية بفرع الهيئة في محافظة الأقصر والمنشآت الصحية التابعة لها، لتيسير توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للصم وضعاف السمع من المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة وسهولة التعامل معهم وتغطية احتياجاتهم في الرعاية الصحية وبجودة عالمية.

وكذلك إطلاق المرحلة الثانية من حملة «اسبقي بخطوة» للفحص المبكر المجاني عن سرطان عنق الرحم لمنتفعات التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وسرعة علاج الحالات المرضية منها، بما يسهم في نسب شفاء عالية من المرض حال اكتشافه مبكرًا، الذي يتوافق مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية في الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها ومنع تفاقمها بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

اطمن على صحة عظامك

وتطرقت النشرة إلى امتداد حملة «اطمن على صحة عظامك» للكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام إلى محافظة الأقصر، بعد نجاحها في محافظات تطبيق التأمين لصحي الشامل الجديد وهي بورسعيد والإسماعيلية، وذلك للاكتشاف المبكر لأمراض هشاشة العظام أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لدى الرجال والسيدات فوق الخمسين عامًا، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وسرعة علاجها أو منع مضاعفاتها.

كما تطرقت إلى تقديم العيادات الخارجية بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر أكثر من 10 آلاف خدمة طبية منذ انطلاق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في 16 فبراير من العام الجاري وحتى الآن وبجودة عالمية، وأخيرًا نجاح الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، في زراعة 4 شرايين بعملية قلب مفتوح معقدة ودقيقة لمريض كان يعاني من ضيق شديد حرج بمقدمة جزع الشريان التاجي الأيسر الرئيسي وضيق بالشريان التاجي الأيمن واستقرار الحالة الصحية للمريض بعد نجاح إجراء العملية له على يد أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال علاج أمراض وجراحات القلب المفتوح بمحمع الإسماعيلية الطبي.