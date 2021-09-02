الرعاية الصحية: فاتورة التأمين الشامل في السويس بلغت 3.180 مليار جنيه

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التامين الصحي الشامل، أنّ تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس بلغت أكثر من 3,180 مليار جنيه، والمقرر إطلاق المنظومة الجديدة بها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، في بيان عنه، أنّ تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس، تشمل 2,100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، و630 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت الصحية، و450 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تكلفة إنشاء مستشفى الطوارئ الجديد بالعين السخنة والتجهيزات الطبية وغير الطبية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي حوادث الطرق، ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس.

السبكي: 5 مستشفيات و7 مراكز و22 وحدة صحية لتوفير خدمات ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الشامل بالسويس

وتابع السبكي، أنّه من المقرر انضمام 34 منشآة صحية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس، منها 5 مستشفيات، وهي: مجمع السويس الطبي، مستشفى صدر السويس، مستشفى التأمين الصحي بالسويس، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالحميات، مستشفى طوارئ بالعين السخنة، إضافة إلى 7 مراكز صحية، و22 وحدة صحة طب أسرة، لافتًا إلى أنّه جار تجهيز المنشآت وفق أعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة طبية متكاملة بأعلى مستويات الجودة العالمية.

القيادة السياسية مهتمة بإنجاز المشروع وامتداده بمحافظات مصر كافة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنّ مشروع التأمين الصحي الشامل هو تحقيق حلم الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لكل المصريين بجودة عالمية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بإنجاز المشروع وامتداده بمحافظات مصر كافة، وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين وتوفير التغطية الصحية الشاملة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر)، بما يتماشى مع بلوغ مصر أهدافها في التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيق تقدم في جميع المجالات منها الصحة والتعليم وكذلك المجالات الاقتصادية والتنموية.