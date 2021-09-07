بعد تصدره تريند جوجل.. 5 وجوه فنية قدمها خالد يوسف للسينما

قام خالد يوسف بتقديم الكثير من الوجوه الجديدة للسينما المصرية، منهم من استطاع استكمال الطريق وتقديم مسيرة فنية رائعة، ومنهم من اختفي عن الأنظار، وفي خلال ذلك يستعرض «الوطن» أبرز الوجوه التي قام بتقديمها المخرج خالد يوسف.

حورية فرغلي

قام المخرج خالد يوسف بتقديم حورية فرغلي إلى السينما المصرية، عن طريق مشاركتها في فيلمه «كلمني شكرا»، الذي تم عرضه في عام 2010، وكان من بطولة عمرو عبدالجليل، غادة عبدالرازق، شويكار، داليا إبراهيم، صبري فواز، شادي خلف، مع عدد آخر من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما، حول شخص يدعي «إبراهيم» يجري وراء وهم النجومية، وكان يحلم بالتمثيل رغم انعدام موهبته، وعندما تتهدم أحلامه يقوم بالتحايل على واقعه.

يسرا المسعودي

قدم المخرج خالد يوسف، يسرا المسعودي عن طريق فيلم «كارما»، والذي كان من إخراجه، ويوجد في الفيلم العديد من النجوم مثل عمرو يوسف، غادة عبدالرازق، زينة، وفاء عامر، ماجد المصري، حسن الرداد، خالد الصاوي، دلال عبدالعزيز، وعدد آخر من النجوم، وتم عرض هذا الفيلم في عام 2018.

وتسير أحداث الفيلم في خطوط متوازية، وبشكل متشابك في حياة رجلين، أحدهما رجل مسلم غني يدعي «أدهم»، والآخر رجل مسيحي فقير يدعي «وطني»، يحلم بالثراء والحصول على كنز، فتحدث الكثير من المفارقات في حياتهما، ويحتل كل منهما مكانة الآخر.

يارا نعوم

ومن خلال فيلم «حين ميسرة»، استطاع المخرج خالد يوسف، تقديم يارا نعوم، وتم عرض هذا الفيلم في عام 2007، وكان من تأليف ناصر عبدالرحمن، وبه العديد من النجوم مثل سمية الخشاب، عمرو سعد، وفاء عامر، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم.

حسن الرداد

استطاع المخرج خالد يوسف، تقديم حسن الرداد، عن طريق فيلم «خيانة مشروعة»، الذي تم عرضه في عام 2006، والذي كان من تأليف وإخراج خالد يوسف، وقدم هذا العمل العديد من الفنانين منهم هاني سلامه، مي عز الدين، سمية الخشاب، هشام سليم.

منة شلبي

دخلت منة شلبي، طريق الفن لأول مرة عن طريق المخرج خالد يوسف، حيث قام بتقديمها في فيلم «العاصفة»، عن طريق مشهدين صغيرين، والذي تم عرضه في عام 2001، وكان من إخراج وتأليف خالد يوسف، وشارك في هذا الفيلم العديد من الممثلين مثل يسرا، هشام سليم، حنان ترك، سعاد نصر، هاني سلامة، وغيرهم من الفنانين.