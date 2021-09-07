«رواد 2030» بـ«التخطيط» يفوز بجائزة أفضل مشروع بـ«ملتقى مجتمعي ـ تك»

فاز مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجائزة العربية للتكنولوجيا لخدمة المجتمع «كأفضل مشروع»، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى من «ملتقى مجتمعي ـ تك»، التي انطلقت الإثنين الماضي، بدار الأوبرا المصرية، برعاية وزارات الاتصالات والمالية والثقافة والبيئة والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة للهجرة، والأمم المتحدة للتطوع، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة

وتعقيبًا على فوز مشروع رواد 2030 بجائزة «أفضل مشروع»، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق الوزارة لمشروع «رواد 2030» يأتي تأكيدًا على أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر لدى الشباب الذي يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع، مشيرة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، استفاد منها العديد من الشباب بدراسة الماجستير والمنح المختلفة في ريادة الأعمال، موضحة أن ذلك جاء بهدف بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات والاستفادة من طاقاتهم للمُساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، إضافة إلى إنشاء عدة حاضنات أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها، فضلًا عن إطلاق برنامج تدريبيي لرفع كفاءة مديري الحاضنات، وفقا لأسس ومعايير دولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وخلال كلمتها بـ«ملتقى مجتمعي ـ تك»، قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن الهدف من المشروع، يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.

مشروع رواد 2030

وحول محاور مشروع رواد 2030، أوضحت خليل، أن المشروع منذ إطلاقه قام على تنفيذ ثلاثة محاور، يتمثل المحور الأول والأهم، في المحور التعليمي، ولذلك تم إطلاق ماجستير مهني في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وفي ضوء الإقبال المتزايد من الشباب على الالتحاق بهذا الماجستير، قام المشروع بالتواصل مع الجامعة الأمريكية للتعاون في منح دبلومة في ريادة الأعمال، ودبلومة أخرى مع الجامعة الألمانية، مؤكدة أن المشروع يعمل على مساندة الشباب للبدء في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع بشكل أكاديمي مدروس.

وأضافت خليل، أن ثاني محاور عمل مشروع رواد 2030، هو محور التوعية، وجرى إطلاقها عبر حملة «إبدأ مستقبلك» وبدأت من المدارس الحكومية الإعدادية، من خلال عقد دورات تدريبية لهؤلاء الشباب، لتعريفهم بمنظومة ريادة الأعمال، موضحة أن أي طالب لديه فكرة خارج الصندوق يتم تقديم الدعم الكامل له لتنفيذها وتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع، كما أن الحملة لم تقتصر على المدارس، بل وصلت إلى مستوى الجامعات، حيث تم تنفيذها في أكثر من 20 جامعة على مستوى مصر، موضحة أن الرسالة المستهدف توصيلها لهؤلاء الشباب، هي كيفية خلق وظيفة لأنفسهم ومساعدتهم لتنمية مهاراتهم، موضحة أن المحور الثالث للمشروع، هو المعني بحاضنات الأعمال، حيث قام المشروع بتنفيذ 9 حاضنات أعمال حتى الآن، منهم حاضنتان في الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى حاضنة في مجال السياحة، مشيرة إلى إدراج مشروع رواد 2030 بمنصة «أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.