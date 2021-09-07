بسبب قلة مناعتهم.. أهمية لقاح كورونا لمرضى الأورام

قال الدكتور هشام الغزالى، استاذ أورام الرئة، إن العلاج المناعى والكشف المبكر عن السرطانات يساهم فى العلاج الأفضل للمرضى وحتى قبل العمليات الجراحية ينصح بإعطاء العلاج المناعى لأن ذلك يساعد بزيادة معدلات الشفاء.

وتابع "الغزالي" على هامش المؤتمر الأول لأورام الرئة والغشاء البلوري، على المدخنين خاصة فوق سن الخمسين عام، ضرورة الكشف المبكر وعمل أشعة على الرئة بشكل دورى، حيث إن مضاعفات الإصابة بالأورام الرئوية تقل في حالة الكشف المبكر عن أورام الرئة ومع استخدام العلاجات المناعية يساهم فى تقليل نسب الوفاة لتصل إلى 40% للسيدات و25% للرجال

أهمية التطعيمات بلقاح كورونا لمرضي الأورام

وأوضح أستاذ الأورام: مرضي الأورام عليهم الاهتمام بالتدابير الصحية كارتداء الكمامات والحرص علي التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والبعد عن المناطق المزدحمة لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ولابد من أخذ لقاح كورونا " ضرورة حتمية"، لافتا إلي المبادرات الرئاسية لعلاج فيروس سي ونجاحها علي كافة المستويات ومساهمتها فى الكشف المبكر عن سرطانات الكبد وهذه المبادرة تحسب من النجاحات الصحية الهامة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة لمبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر عن أورام الثدى وغيرها من المبادرات الصحية التى تساهم فى الاهتمام بصحة المصريين وتحقيق الرعاية لهم.

يذكر أن مؤتمر أورام الرئة والغشاء البلوري يهدف إلي التعاون بين أساتذة الأشعة والاورام والأمراض الصدرية عن طريق عرض الأبحاث الطبية التي أجريت في مصر وعدد من الدول، وعرض احدث النتائج التي توصل إليها العالم في استخدام العلاجات غير التقليدية بجوار العلاج الكيماوى لعلاج الامراض السرطانية وخاصة العلاج المناعى والذى يستهدف الخلايا المصابة والذى يجرى التوسع فى استخدامه على نطاق واسع فى العالم.