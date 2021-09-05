جامعة الإسكندرية توافق على مشروع بحثي لعلاج سرطان الرئة

وافق مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، على 7 مشاريع بحثية، أبرزها مشروع للباحثة مريم حنا يوسف في كلية العلوم عن «المركبات الطبيعية المستخرجة من الحشرات نهج علاجي قادم لسرطان الرئة البشري ».

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، تلقى تقريرًا من كلية التربية في الجامعة، عن ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعى بمجال التعليم باستخدام تطبيقات الطابعات ثلاثية الأبعاد»، جرى عرضه خلال اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسته.

توعية 65 طفلًا بأبيس من مخاطر المخدرات

استعرض مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أيضا تقرير كلية العلوم عن حملة توعوية بخطورة المخدرات جرت في منطقة أبيس 10 عن مكافحة الإتجار في المخدرات واستخدامها، ونتائج ورشة عمل مصغرة لـ 65 طفلًا من سن 6 إلى 12 عامًا، كما قدمت كلية التمريض تقريرًا عن أنشطة «الإسكندرية بلا إدمان».

وذكرت كلية العلوم في تقريرها، أنها عقدت دورة تدريبية عن كيفية إدارة المخلفات الخطرة بالصناعة، بجانب معرض خيري نظمه طلاب الجامعة لأسر محدودة الدخل تم فيه توزيع عدد من الهدايا من الملابس الجديدة بعنوان «بالتكافل نرتضي».

ودعا قنصوة، إلى تكرار تنظيم معارض خيرية بكل كليات الجامعة بمشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال.

تطوير مهارات طلاب اقتصاد وعلوم سياسية في مجال البورصة

قدمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تقريرًا عن تطوير مهارات طلاب الكلية في مجالات البورصة والمؤسسات المالية والنظام الضريبي والبنوك، ومن جانب آخر عرضت كلية التربية للطفولة المبكرة تقريرًا عن تدريب تنمية قدرات ميسرات الحضانات ومهارات معلمة الطفولة المبكرة.

التطور المستقبلي لموانئ البترول في البحر المتوسط

قدمت كلية الأداب تقريرًا عن محاضرة حول التطور المستقبلي لـ«موانىء البترول والغاز الطبيعي فى حوض البحر المتوسط رؤية مستقبلية 2030»، ومحاضرة «الحافظ ابن منصور الالبيري وأثره في الحياة العلمية بالأندلس».

كما استعرض المجلس تقرير من كلية الطب حول قوافل طبية هي قوافل دار المسنين، وقرية بهيج، وأبو حمص، وقدمت كلية الزراعة تقريرًا عن تدريب للمهندسين الزراعيين في مجال تجارة مبيدات الآفات، وندوة «الحياة في ظل مخاطر المخلفات».

تدريب المعلمين في مجالات النجارة والكهرباء

استمع رئيس جامعة الإسكندرية إلى مقترح حول تدريب المعلمين في مجالات الكهرباء، النجارة، الحدادة، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الصناعية، ووافق مجلس الجامعة، على تفعيل مراكز طبية وعيادات في كلية الطب البيطري.

جامعة الإسكندرية توافق على 7 مشروعات بحثية

وافق مجلس الجامعة، على مشروع بحث بعنوان «تحضير وتوصيف ودراسات حسابية لمترابطات مستندة على الأزو ومتراكباتها الفلزية» من الدكتورة أماني عاصم مدرس مساعد في كلية العلوم، ومشروع «الدور المفيد للعلاج القائم على الحشرات لاستهداف أورام الكبد» من بسنت أشرف كمال في كلية العلوم.

ومشروع مريم حنا يوسف في كلية العلوم عن «المركبات الطبيعية المستخرجة من الحشرات نهج علاجي قادم لسرطان الرئة البشري ».

كما وافق المجلس على مشروع الدكتور مصطفى أبو شليب المدير التنفيذي لمعمل القياسات الدقيقة والاختبارات الرقمية بكلية طب الأسنان بعنوان: «مشروع تطوير معمل القياسات الدقيقة والختبارات الرقمية وتأهيله للاعتماد الدولي».

ومشروع هشام محمود النوام المدرس المساعد في كلية طب الأسنان بعنوان: «هلام مائي ( هيدروجيل) محمل بعوامل النمو من أجل التطبيقات اللبية التجديدية».

كما وافق المجلس على مشروع المعيدة في كلية طب الأسنان الدكتورة هبة رمضان ماضي بعنوان: «الدور المحتمل للتسليم المستند إلى الجسيمات النانونية لل microRnA فى العلاج الجيني لسرطان الخلايا الحرشفية الفموي المستهدف».

وأخيرًا، مشروع بحث مقدم من من الدكتورة سمر أشرف رمضان المعيدة بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان «تأثير التعديل الجيني ل kSAS,PDL-1 بأستخدام تقنية كريسبر فى الخلايا السرطانية».